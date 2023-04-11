Тяжелая болезнь Владимира Преснякова-старшего: что с артистом

Владимиру Преснякову-старшему после операции нужен особый уход Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известия о тяжелой болезни заслуженного артиста России Владимира Преснякова-старшего встревожили поклонников композитора и всей его музыкальной семьи. Еще 26 марта чета Пресняковых поздравляла композитора с днем рождения – ему исполнилось 77 лет. А в начале апреля общественность уже заговорила о том, что и Владимир и Елена Пресняковы покидают сцену из-за заболевания артиста. «КП-Екатеринбург» солистка ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова рассказала о том, что происходит с ее мужем на самом деле.

Елена Преснякова заботится о муже и следит, чтобы он шел на поправку Фото: Борис КУДРЯВОВ

«ЕМУ НУЖЕН ПОСТОЯННЫЙ УХОД»

Все началось с того, что в начале апреля Елена Преснякова поведала о том, что ее супругу удалили почку, и теперь ему нужен постоянный уход. По словам солистки ВИА «Самоцветы», Владимир Петрович сам запустил здоровье.

- У Петровича был сахарный диабет, с этим заболеванием нужно постоянно наблюдаться. А его на аркане в больницу не затащишь! Никогда не покажет, что плохо себя чувствует. Он годами пил одни и те же таблетки. Не менял их, как положено, раз в полгода. В результате посадил почку. Ему ее удалили, сделали шунтирование, - рассказывала исполнительница.

По ее словам, теперь композитору нужен постоянный уход. Супруга заботится о любимом муже и строго следит, чтобы он соблюдал диету. Однако в разговоре с изданием «МК» 76-летняя исполнительница призналась, что даже думала уйти со сцены, чтобы все внимание уделять супругу.

Владимир Пресняков-старший на футбольном матче между командами ФК «Артист» и ФК «Матч ТВ» на Медиа-турнире в 2021 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ПОШЕЛ НА ПОПРАВКУ»

После таких заявлений поклонники не на шутку перепугалась за здоровье Владимира Петровича. Но Елена Преснякова поспешила их успокоить.

- Петрович идет на поправку, у него все хорошо. Конечно, ему нужно особое внимание, но покидать сцену сейчас нет никакой надобности. Это меня журналисты просто подловили, спросили: «А если выбор встанет?». Ну, конечно, мне муж дороже. Это даже не обсуждается, - рассказала «КП-Екатеринбург» солистка «Самоцветов».

8 апреля Елена и Владимир Пресняковы вместе приняли участие в программе «Две звезды», а совсем скоро планируют с размахом отметить юбилей сына.

Владимир Пресняков-старший и младший, Елена Преснякова и Наталья Подольская с сыновьями на семейном торжестве. Фото: соцсети

Исполнителю хита «Зурбаган» Владимиру Преснякову-младшему 29 марта исполнилось 55 лет. В этот день его трогательно и в домашней обстановке поздравила жена Наталья Подольская, с самого утра преподнеся супругу торт со свечками. А вот торжественную часть семейство Пресняковых решило отложить на несколько дней.

- Сложно было собрать всех гостей в один день. Когда может Лариса Долина, не может Дима Маликов… Но в итоге выбрали день удобный всем, - пояснила Елена Преснякова.

По словам артистки, Владимир Пресняков-старший приготовил для сына особенный подарок – записал для сына альбом с самыми известными его песнями в новой обработке.

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