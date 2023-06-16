На Николая Коляду составили два административных протокола Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Коляда-театр» нагрянули сотрудники ФСБ. По словам известного драматурга, в результате проверок, которые идут уже второй день, на него составили два административных протокола из-за того, что условия в его театре не соответствуют требованиям антитеррористической безопасности. Николай Коляда предстанет перед судом.

- Два дня подряд ходят люди в черном. Составили на меня протокол, и меня снова будут судить как руководителя организации за то, что у меня в театре нет книги про терроризм, где бы все расписались, и за то, что сотрудникам не сообщаю, что делать при том, если найдут подозрительный тикающий предмет, что в театре нет металлоискателя и охраны, - сообщил Николай Коляда на своей странице «ВКонтакте».

По словам драматурга, проверки начались после того, как несколько дней назад в буфете театра на стулья подложили подозрительный пакет, на который сотрудники не отреагировали.

- Все мои объяснения людям в черном вчера и позавчера были бесполезны. У меня откуда деньги на металлоискатели и на охрану?! Я буду судимый. Уже дважды. То меня судили за аварию, в которой я был не виноват, а теперь - за то, что журнал не купил и не заставил там всех расписаться. Злоба меня душит, - рассказал директор «Коляда-театра».

«КП-Екатеринбург» Николай Коляда отказался давать подробные комментарии.

- Я протокол подписал. Отстаньте уже от меня все! - заявил режиссер.

Ранее Николая Коляду судили по делу о серьезном ДТП, произошедшем летом 2017 года. Режиссер превысил скорость, перестраиваясь в левый ряд на своем Renault Duster, но потерял управление: внедорожник закрутило, из-за чего в него врезался ехавший сзади Hyundai.

Театрал отделался легким испугом, а вот в другой иномарке пострадал пассажир. Он получил смещение двух позвонков грудного отдела позвоночника и оказался в больнице.

Коляду приговорили к 1,5 годам ограничения свободы, запретив ему в этот срок выезжать за пределы Екатеринбурга и обязав каждый месяц отмечаться в полиции. Драматург также выплатил 400 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

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