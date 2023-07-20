Клава Кока пережила два болезненных разрыва отношений. Ей приписывали романы с популярными певцами и блогерами. Фото: соцсети

- Я еще ни разу не возвращалась к бывшим, - заявляла ранее в интервью «КП-Екатеринбург» Клава Кока.

Автор хита «Покинула чат» пережила два болезненных разрыва отношений, после которых ей приписывали романы с Егором Кридом, Niletto и рэпером Моргенштерном* и блогером Димой Масленниковым. Певице из Екатеринбурга не раз делали предложения руки и сердца таинственные поклонники. Сама предпочитала хранить свою личную жизнь в секрете. Пока неожиданно не объявила, что решилась найти жениха на шоу «Сердце Клавы» с Розой Сябитовой. А пока Клава мысленно примерят свадебное платье, «КП-Екатеринбург» собрала неожиданные подробности из ее личной жизни.

Первой любовью Клавы Коки стал Дмитрий Курышкин. Фото: соцсети

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ И СОРВАННАЯ СВАДЬБА

Первая любовь Клавдии Высоковой – темноволосый, накаченный парень Дмитрий Курышкин. С молодым человеком певица была вместе пять лет. Влюбленные начали встречаться в 2013 году. Дмитрий поддерживал Клаву с самого начала ее творческого пути, участвовал в съемках первых клипов, ходил на каждый концерт. 17 августа 2018 года пара отметила 5-летний юбилей.

- С каждым годом мы становимся все ближе и ближе и уверен, что наши пути никогда не разойдутся. У нас впереди только одна дорожка – к еще большему счастью! Я тебя люблю родная, спасибо за настоящие и искренние эмоции, - писал на годовщину трогательное послание Клаве Дмитрий.

Парень во всем поддерживал Клаву, особенно в творчестве. Фото: опубликовано во «ВКонтакте» 13 декабря 2013 года

Влюбленные уже собирались пожениться. В своих соцсетях звезда Black Star радостно объявляла: «Я сказала да!». Никто из поклонников и подумать не мог, что у такой красивой истории любви будет печальный финал.

Дмитрий снялся в первом клипе Клавдии Высоковой на песню «Ты мой кислород» в 2015 году. Фото: соцсети

Свадьба так и не состоялась – спустя три месяца после празднования пяти лет отношений Клава Кока неожиданно объявила о расставании. Поклонники тут же заподозрили, что причиной разрыва стал роман певицы с Егором Кридом, с которым она на тот момент работала в Black Star (с лейблом Клава заключила контракт в 2015 году, - Прим. Ред.).

Истинную причину расставания автор хитов «Краш» и «Покинула чат» раскрыла лишь спустя два года. Оказалось, Дмитрий не смог принять, что жизнь его девушки стала слишком активной и публичной.

С молодым человеком певица была вместе пять лет. Фото: соцсети

- Он сильно ревновал. Диме было тяжело смириться даже, если кто-то просто приобнимал меня, позируя для фотографии. У него была размеренная жизнь: он ходил пять дней в неделю на работу, имел два выходных… Там абсолютно другие амбиции. Мы перестали друг друга понимать, и это очень стремно, - призналась Клава Кока в YouTube-шоу «Пятница с Региной».

Исполнительница также призналась, что первое время экс-возлюбленные очень тяжело переживали расставание. Однако теперь, кажется, они оба смогли отпустить друг друга и даже до сих пор ставят друг другу лайки в соцсетях.

С блогером Димой Гордеем Клава встречалась два года. Фото: соцсети

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ОТ ДИМЫ ГОРДЕЯ

После расставания с первой любовью Клава долго не решалась на новые отношения. Залечить раны ей помог блогер-миллионик Дима Гордей. Их роман закрутился осенью 2019 года.

Официально общественность узнала об этот лишь осенью 2021 года, когда Дмитрий опубликовал видео с Клавой и объявил о разрыве их отношений. Для звезды этот пост стал настоящим шоком, ведь она тщательно скрывала их отношения.

Публичное заявление о разрыве отношений Дмитрия Клава восприняла как предательство. Фото: соцсети

- Явную точку на тот момент мы не ставили. Мы расставались не раз и медленно шли ко дну. Я улетела в Турцию, чтобы все обдумать, а когда возвращалась домой, увидела этот пост. Я не стала его материть и писать, какой он плохой. Я написала: «Окей, ты сам поставил точку, но ты меня предал, ты должен это знать, - рассказывала ранее Клава. - Он мне всегда говорил, что для обычного человека горе – это горе, а для блогера – это контент. Наверное, только сейчас я поняла, что это значит.

Звезда Black Star пояснила, что они хотели расстаться не из-за измен или ссор, но так и не раскрыла истинные причины.

Подписчики больше семи лет приписывают Клаве Коке роман с Егород Кридом. Фото: соцсети

ОТПУСК С КРИДОМ

Из всех романов, которые приписывали Клаве Коке, самым обсуждаемым, пожалуй, стал роман с Егором Кридом. Исполнители познакомились в Black Star в 2015 году, когда Клава подписала с лейблом контракт.

С Егором Кридом Клава сблизилась в 2015, когда начала работать в . Фото: соцсети

Клава и Егор не только создавали совместные треки, поддерживая друг друга в творчестве, но и ездили вместе отдыхать. Несмотря на то, что Егор давно вышел из Black Star, на светских тусовках музыканты нередко появляются вместе, нежно обнимая друг друга и не скрывая трепетных чувств.

Музыканты не стесняются выражать друг к другу трепетные чувства. Фото: соцсети

- Егор всегда для меня будет примером целеустремленности и человечности! Восхищаюсь и очень люблю, - пишет о певце знаменитость.

Однако на все комментарии поклонников и вопросы журналистов Высокова, к несчастью фанатов, отмахивается: «Между нами только крепкая дружба!».

В 2019 году Клава Кока и Моргенштерн* выпустили совместный трек «Мне ***». Фото: соцсети

ПОЦЕЛУЙ С МОРГЕНШТЕРНОМ*

Искры чувств фанаты усмотрели и между Клавой Кокой и рэпером Алишером Моргенштерном*. Масла в огонь подлил страстный поцелуй музыкантов в клипе на трек «Мне ***», который вышел в 2019 году.

Сами исполнители долгое время молчали и продолжали подогревать интерес поклонников. Всю правду Клава Кока раскрыла в апреле 2022, когда Алишер развелся с моделью и блогером Диларой Зинатуллиной. Тогда многие подумали, что причиной разрыва стала Высокова.

Клава Кока призналась, что с Алишером у нее никогда ничего не было. Фото: соцсети

- Даже несмотря на то, что многие шипперили меня и его, у нас не было никаких любовных взаимоотношений никогда. Мы начали общаться с Алишером, когда он, по-моему, еще был с ней в отношениях, потом они расставались и сходились вновь. Мне всегда нравилась их пара. Поэтому мне очень грустно, что они расстались, - комментировала тогда ситуацию Кока.

Клава Кока нахваливает Niletto в разговорах с другими звездами. Фото: соцсети

БУКЕТЫ ОТ NILETTO

С Данилом Прытковым (Niletto) Клаву Коку связывает не только совместный трек «Краш», который вышел в 2020 году, но и то, что оба исполнителя родом из Екатеринбурга.

Музыкантов начали сводить после выхода клипа на песню «Краш». Фото: соцсети

Они не так часто общаются, но зато всегда очень тепло отзываются друг о друге. Об особенном отношении Клавы к Дане рассказывал в интервью «КП-Екатеринбург» и солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

- Клава мне все уши прожужжала, какой Даня Niletto классный. Благодаря ей он попал в мой сериал «Евгенич». По блату получается, - смеялся Жуков.

Клава Кока считает Данила Прыткова (Niletto) прекрасным парнем. Фото: соцсети

Сам же Niletto не раз в ответ заботился о Клаве и радовал ее трогательными подарками. В конце года он преподнес ей огромный букет белых роз. При этом о романтической симпатии не может быть и речи – об этом и сами звезды нередко говорили в интервью и соцсетях.

Блогер Дмитрий Масленников ухаживал за Клавой, но она не ответила ему взаимностью. Фото: соцсети

УХАЖИВАНИЯ ОТ МАСЛЕННИКОВА

Никому Клава Кока не пишет более такие трогательные послания, как блогеру Дмитрию Масленникову.

- С днем рождения, Димочка! Обожаю тебя всем сердцем и душой! Ты очень много для меня значишь! - обращается к имениннику Высокова в одном из постов.

С блогером-экстрималом Клава уже больше семи лет. Поклонники давно выделяют доброго и галантного Диму, как лучший вариант для Клавы.

С Дмитрием Масленниковым Клавдия Высокова дружит больше уже семи лет. Фото: соцсети

Но сама певица долгое время отрицала, что между ней и Дмитрием что-то есть или когда-либо было. А в апреле 2023 года на шоу у Басты «Вопрос ребром» неожиданно призналась: Масленников все же ухаживал за исполнительницей трека «Покинула чат», но она не ответила ему взаимностью. Во время этого же шоу певица призналась, что сейчас ее сердце свободно.

* Признан Минюстом иностранным агентом.

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