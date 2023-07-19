Глюк’oZa: «Психолог помог нам с мужем сохранить семью»

Глюк’oZa рассказала, как справилась с кризисом среднего возраста и что ее мотивирует

Вечно молодая и зажигательная певица Глюк’oZa отметила 20 лет на сцене. Ее хиты «Невеста», «Снег идет» и «Танцуй, Россия!» полюбило не одно поколение. Наталья Чистякова-Ионова и сейчас радует поклонников свежими треками. А карьеру успешно совмещает с ведением домашнего очага, воспитанием двоих дочерей и уходом за собой. В Екатеринбурге Глюк’oZa выступила с концертом. А после него откровенно рассказала «КП-Екатеринбург» о кризисе среднего возраста и о том, что помогло ей сохранить 17-летний брак.

Глюк’oZa выступила в Екатеринбурге с концертом Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МУЖ ОТКРЫЛ ВО МНЕ ЖЕНСТВЕННОСТЬ»

- Наталья, вы рассказывали, что женственной и сексуальной вас сделал муж. Как это случилось?

- До знакомства с ним я была пацанкой. Носила только джинсы, футболки, кроссовки… Муж подарил мне первое платье. Такое оранжевое с бусинами. Оно у меня до сих пор, кстати, сохранилось, только надо подреставрировать чуть-чуть. Тогда мне казалось, что декольте у него слишком откровенное. Я даже накинула сверху какую-то жилетку. Мне было стыдно в нем ходить. Но аппетит приходит во время еды! (Улыбается). Сейчас я люблю сексуальные и откровенные наряды, люблю играть со стилем.

За бизнесмена Александра Чистякова Наталья вышла замуж 16 июня 2006 года. Фото: соцсети

- Вы сами сделали Александру предложение и вышли замуж в 20 лет. Вас тогда не смущала разница в возрасте в 13 лет?

- Я не считаю, что 13 лет – это большая разница. Женщины раньше созревают для семьи. Но я тогда, на самом деле, не собиралась замуж. Просто мы сидели на какой-то тусовке, и я в шутку сказала Саше: «Бери меня в жены, лучше ты все равно не найдешь!» А он все воспринял всерьез. Но я тогда в нас не сомневалась. Нам было кайфово вместе: общие темы для разговоров, общие ценности. В прочем, как и сейчас.

- В одном из интервью вы говорили, что за годы брака у вас один раз был кризис в семье. Как вы с ним справились?

- Признаюсь честно, у нас был не один кризис. Все-таки 17 лет вместе. Были разные недопонимания. Сохранить семью нам помогли психологи и наши дочери. Благодаря им я каждый раз оглядывалась назад и понимала, сколько у нас с Сашей было прекрасного, сколько мы вместе прошли и сколько всего нас связывает. В такие моменты я убеждаюсь, что для развода должно произойти что-то действительно серьезное.

«Сохранить семью нам с мужем помогли психологи и наши дочери», - признается Глюк’oZa. Фото: соцсети

В каждом союзе важно быть друг другу партнерами, поддерживать друг друга, но при этом развиваться, иметь свой круг общения, свою работу и чувствовать себя самодостаточными личностями. Это будет давать еще больше уважения и любви друг к другу.

- Правда, что вам нравится в шутку ревновать друг друга?

- От такого мы не кайфуем. Просто приятно, когда вторая половинка нравится не только тебе, когда мы, например, сидим за столом, и кто-то из знакомых или подруг может сказать мужу: «Саша, как ты прекрасно выглядишь». Ему тоже приятно, когда мне делают комплименты.

Певица в шутку обмолвилась, что однажды настанет момент, когда придется либо делать попу, либо перестать петь «Танцуй, Россия!». Сейчас певица держит тело в тонусе и без помощи специалистов Фото: Михаил ФРОЛОВ

«МОЯ ПОПА ЕЩЕ ПОРАБОТАЕТ!»

- Недавно вам исполнилось 37. Искренне поздравляем! У вас на праздниках всегда собираются главные звезды шоу-бизнеса. С кем из них у вас самые зажигательные вечеринки?

- В этом году было совершенно не до зажигательных вечеринок. Я свой праздник справляла на работе, снималась в кино. Совершенно не было настроения. Сейчас хочется каких-то спокойных компаний дома, чтобы было уютно. Конечно, я продолжаю работать. Жизнь идет. Но какие-то праздные тусовки, которые можно вынести на публику, сегодня совершенно ни к месту.

- Перед днем рождения вы сказали, что столкнулись с кризисом среднего возраста. Как справляетесь с этим?

- Опять же благодаря психологу справилась прекрасно. Впервые за всю жизнь я одна отправилась в отпуск, чтобы побыть наедине с собой, прислушаться к своим эмоциям, желаниям, посмотреть на себя со стороны. Я выписала цели, которые хочу реализовать и то, от чего хочу в своей жизни избавиться. И это тоже мне очень помогло. У меня открылось второе дыхание. Я чувствую такой прилив сил и любви к себе.

Перед 37-летием Наталья столкнулась с кризисом среднего возраста Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В одном из интервью вы сказали, что придет время, когда нужно будет либо делать попу, либо переставать петь знаменитый хит. Вы, правда, готовы отказаться от «Танцуй, Россия!»?

- Мне никто не дает отказаться от песни «Танцуй, Россия». Все всегда ее просят, и даже если я ее не исполняю, люди начинают кричать из зала. Я пока не задумываюсь ни о каких пластических операциях. Вроде справляюсь сама. У меня есть замечательный состав тренеров по пилатесу, йоге, функциональной нагрузке. Так что моя попа еще поработает! Об этом не волнуйтесь.

Наталья ходит в зал и следит за питанием, чтобы сохранить безупречную фигуру. Фото: соцсети

- А как относитесь к тому, что очередное ваше фото в купальнике становится поводом для обсуждений? Вам льстит такое?

- Я хожу в спортзал, люблю хорошо выглядеть, красиво одеваться, люблю летние яркие фото, в том числе и в купальниках. Конечно, мне, как любой женщине, приятны комплименты.

- Вы часто вспоминаете в интервью свою бабушку и говорите, что она стала для вас примером. Можете назвать три главных совета, которые она вам дала?

- Главный совет, который она дала: «Всегда оставайся добрым, а всему остальному можно научиться». Другому она учит на личном примере. У нее была непростая судьба, она через многое прошла и до сих пор вдохновляет на то, что во всем надо идти до конца и никогда не поддаваться унынию.

Певица старается следовать принципу: «Всегда оставайся добрым, а всему остальному можно научиться». Этот совет ей дала любимая бабушка Фото: Алексей БУЛАТОВ

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