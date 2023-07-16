«Целуемся на улице, как школьники»: супруги с 40-летним стажем рассказали, как сохранить любовь

Виталий и Лилия Зинчук считают, что не нужно прятать свои чувства. Фото: предоставили герои публикации

- Нам обоим уже за 50, а все еще целуемся при встрече и на улице, как школьники, - смеется Виталий Зинчук, нежно обнимая супругу.

Супругов из Екатеринбурга наградили медалью и грамотой «За любовь и верность». В августе 55-летняя Лилия Зинчук и 56-летний Виталий Зинчук отметят 40 лет вместе. Они познакомились на сельской дискотеке, а потом шесть лет писали друг другу письма, не зная, увидятся ли вновь. А когда судьба снова свела их, поженились на следующий же день. С «КП-Екатеринбург» семейная пара поделилась секретом долгих и счастливых отношений.

«ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»

Первая встреча Виталия и Лилии произошла 20 августа 1984 года.

Виталий и Лилия познакомились на сельской дискотеке и сразу влюбились друг в друга. Фото: предоставили герои публикации

- Лилия приехала ко мне в деревню из Свердловска. Их с одноклассниками отправили после 9 класса в лагерь труда и отдыха. За день до ее отъезда мы познакомились на дискотеке. У нее была длинная коса и шикарные вельветовые джинсы. Я не мог оторвать от нее глаз. Это была любовь с первого взгляда, - вспоминает мужчина.

Виталий и Лилия обменялись почтовыми адресами. А дальше на протяжении шести лет писали друг другу письма.

- За это время мы встретились только один раз, в 1987 году. Я приехал к ней на день рождения, а в подарок привез кольцо с короной в знак того, что она моя королевишна, - улыбается Виталий. - Потом дальше письма писал, в любви признавался, а Лиля не против была.

Виталия и Лилию Зинчук наградили медалью «За любовь и верность» Фото: Валерия Шестопалова

Ключевой момент в истории любви пары произошел лишь в 1990 году. В то время Виталий служил под Ленинградом в войсках ПВО, а Лилия работала преподавателем химии в поселок Молодцово.

- Во время отпуска она с подругой приехала в Ленинград и заехала ко мне в ракетную часть, чтобы повидаться. Тогда я и объявил ей: «Хватит нам уже печалиться и страдать друг по другу. Давай поженимся!». Она переживала, что мы не успеем, ведь через несколько дней нам обоим нужно было снова разъехаться: ей на работу, а мне в длительную командировку. Поэтому я, как военный, договорился, чтобы нас расписали на следующий день, - рассказывает семьянин.

Залогом долгих и крепких отношений супруги считают любовь, доверие, взаимное уважение и поддержку. Фото: предоставили герои публикации

«БРОСАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ДРУГ ДРУГУ»

- Она – мусульманка, я – христианин. Она – татарка, я – украинец. А живем дружно. Главное уметь слышать друг друга и искать компромиссы во всех сложных ситуациях. Сначала Лилия пожертвовала жизнью в городе, чтобы переехать ко мне. А после развала Советского Союза я стал выбирать: или перевести ее и нашего сына на Украину, где жили все мои родные, и продолжить служить там или переехать в Екатеринбург. Лилия готова была поддержать любое мое решение, но я выбрал ее родину, - говорит Виталий.

Супруги давно вырастили сына и сейчас живут в свое удовольствие.

- Больше всего мы любим гулять по городу. Можем выйти в метро на случайной станции и устроить романтический вечер. А в отпуск стараемся ездить на Юга, так как до пенсии я был невыездной, - говорит мужчина.

Залогом долгих и крепких отношений супруги считают любовь, доверие, взаимное уважение и поддержку.

Супруги воспитали сына и теперь живут в свое удовольствие. Фото: предоставили герои публикации

- За все 40 лет мы всего раза три хлопали дверями, а уж чтобы тарелки по кухне летали, такое вообще не про нас. Потому что, прежде всего, нам важно услышать и понять друг друга. Никакой ревности у нас никогда не было. Зато мы оба знаем, что являемся друг для друга опорой в трудные минуты. Если жене что-то надо, она звонит и говорит: «Папулька, нужна твоя помощь», я все бросаю и быстрее еду к ней, чтобы ей было приятно. И она делает то же самое, - объясняет пенсионер.

Не понаслышке Виталий и Лилия Зинчук знают и как сохранить любовь и нежность друг к другу.

- Чувства важно и нужно выражать как можно чаще. Каждому из нас хочется теплых объятий и нежных поцелуев. Нам вот уже обоим за 50, а все еще целуемся при встрече, в магазине, в метро, даже на улице, как школьники. И никого не стесняемся, - заключает семьянин.

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