Свела судьба: пенсионеры из Екатеринбурга влюбились друг в друга, когда им было 79 лет

Гурьян и Валентина сразу влюбились друг в друга Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Он пел в хоре на 9 мая в Доме офицеров, а после концерта неторопливо побрел на остановку, чтобы поехать домой. На остановке он увидел ее, сидящей на скамейке в компании подруги и не смог не познакомиться. С тех самых пор они вместе. Это случилось три года назад, когда Гурьяну Егоровичу и Валентине Тимофеевне было 79 лет. У каждого из них за плечами была целая жизнь, но ведь никогда не поздно обрести свою любовь.

Пенсионеры вместе уже 3 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ДОСТАЛОСЬ МНЕ ОТ ЖИЗНИ»

Валентине Гусевой сейчас 82 года. Родилась она в деревне Сычево в Тюменской области, в многодетной семье. У её родителей было семеро детей. С малых лет Валентина много трудилась и помогала родителям.

- Один год школы я вообще практически не училась из-за болезни матери, меня даже на второй год оставили. А потом заболели мамины родители, и меня отправили к дедушке с бабушкой, чтобы я ухаживала за ними, - рассказывает пенсионерка.

В Екатеринбург Валентина Тимофеевна переехала, когда ей было 16 лет. Здесь она окончила 8-й класс в вечерней школе и сразу начала работать.

- За жизнь я поменяла много профессий. Работала сортировщицей на заводе «Уралобувь», нянечкой в садике, раскладчиком на радиозаводе, маляром. А в 30 лет я пришла работать жгутовщицей на завод «НПО автоматики», - вспоминает Валентина Тимофеевна. – А когда мне исполнилось 75 лет, ко мне подошел начальник и осторожно так: «Валя, ты только не обижайся, тебе уже 75 лет, пора на пенсию». А я ему ответила, что и так уже собиралась уходить.

Валентина Гусева была замужем два раза, но только в 79 лет встретила настоящую любовь Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

«МНЕ НЕ ВЕЗЛО С СЕМЕЙНЫМ СЧАСТЬЕМ»

С первым мужем Валентина Гусева познакомилась, когда ей было 19 лет. Первые три года молодожены жили спокойно, но когда у пары появился сын, муж Валентины запил и начал бить ее.

- Однажды муж так сильно испинал меня, что мне пришлось делать операцию: с правой стороны мне вырезали яичники, - с горечью вспоминает Валентина Тимофеевна. - Но я все это терпела. Когда сыну Павлику было 9 лет, муж по пьяни поджег наш дом, все сгорело, и мы остались без жилья. Это стало последней каплей, и я, наконец, ушла от него.

Второго мужа, Геннадия Гусева, женщина встретила через несколько лет. Он сразу влюбился в Валентину и однажды просто, без спроса, перевез ее вещи к себе в квартиру со словами «все равно ты будешь моей». Валентина и Геннадий прожили вместе семь лет.

- Нелепо он умер. Работал председателем спортивного комитета. У них после соревнований проходил банкет, муж много выпил, а потом поехал домой на переполненном автобусе, и на одной из остановок его вытолкнули. Когда двери открылись, он упал на спину и ударился головой об асфальт, и никто ему даже не помог встать, - вздыхает Валентина. – Наверное, приняли за обычного пьяницу. Так он пролежал на асфальте, пока его не увидели коллеги по работе. Они вызвали скорую. Гена лежал в больнице четыре дня без сознания, а потом умер. Когда я осталась одна, мне уже было 45 лет. Тогда я даже и подумать не могла, что в 79 лет встречу любимого человека.

Гурьян Загуменных всю жизнь трудился и помогал людям. Однажды он спас ребенка, выпавшего из окна 4 этажа Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВСЕГДА БЫЛ ОТЛИЧНЫМ СЕМЬЯНИНОМ»

Гурьян Егорович Загуменных родился в селе Голубковское Алапаевского района. Когда он вернулся из армии, пошел учиться в дорожно-техническую школу на главного кондуктора. После чего всю жизнь проработал на железной дороге. С первой женой, Валентиной, Гурьян познакомился, когда переехал в Екатеринбург. Ему тогда было 23 года. У супругов была крепкая семья. Пара прожила в браке больше 50 лет, а потом супруги Гурьяна не стало.

- Моя первая жена была старше меня на 9 лет. Когда мы познакомились, я сразу влюбился в нее, вскоре мы поженились. Мы всю жизнь прожили душа в душу. Но наш сын Юра попал в плохую компанию и стал много пить. В 2013 году из-за проблем с печенью его не стало. Ему было всего 44 года. Валя тогда очень переживала, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, в 2016 году я потерял и ее, - с горечью вспоминает Гурьян. - И тогда я остался один. Но я понимал, что жизнь продолжается. Чтобы мне не было так одиноко, решил пойти в хор, к тому же меня туда пригласили знакомые. И так случилось, что это решение стало для меня судьбоносным.

Гурьян и Валентина строят планы на будущее, вместе делают ремонт и планируют поехать отдыхать в санаторий Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВОТ И СВЕЛА СУДЬБА НАС»

В Доме офицеров в честь 9 мая был смотр самодеятельности. Валентину позвала туда подруга. После мероприятия обе сидели на остановке и ждали трамвай.

- В этот момент к нам и подошел Гурьянчик, - ласково называет Валентина любимого. – Мы разговорились, и он решил проводить меня до дома. Так нас судьба и свела. Мне он показался очень скромным, ведь как только он меня проводил, а я пригласила его в гости, он решил остаться у меня на ночь (Смеется). Он сказал, что будет спать на полу, и никаких намеков мне не делал. Утром он уехал, но его снова ко мне потянуло, так мы и начали встречаться. Потом он мне сразу начал во всем помогать, даже не спрашивая. Тогда я почувствовала, что он настоящий мужчина.

- Я раньше думал, что это только у молодых бывает любовь с первого взгляда. Но когда я ее увидел, то меня сразу к ней потянуло как магнитом, и я, не раздумывая, подошел, чтобы познакомиться, так и случилась любовь, - романтично добавляет Гурьян.

Зимой 2020 года Гурьян Егорович попал в больницу с коронавирусом. В больнице он пролежал около месяца, и только когда его выписали, он смог позвонить любимой и сказать, что с ним все в порядке, но, сделав это, Гурьян Егорович узнал, что Валентина Тимофеевна перенесла сердечный приступ.

- Когда Гурьянчик заболел коронавирусом, сердце мое забарахлило. Я по квартире еле-еле ходила, соседка за мной ухаживала. Мне было очень плохо, но я и за него очень перепугалась, так как не сразу узнала, что его увезли в больницу, - с волнением вспоминает Валентина. - Я была в неизвестности, где он находится, и почему не звонит и не приезжает. Когда его выписали, и мне уже стало лучше. И, конечно, мы сразу так обрадовались, что оба живы, поскорее решили встретиться, и теперь уж почти не расстаемся.

Дети и внуки Гурьяна и Валентины их союз одобряют. Говорят: «молодцы, что не теряете сноровку». Но вот жениться пара не планирует.

- Мы решили, что жениться нам ни к чему. Потому что у меня свои дети, внуки, у него свои. Вот думаю, если объединимся, а потом вдруг между ними могут быть конфликты. Поэтому мы регистрироваться не будем, - твердо отвечает Валентина. - Регистрация ведь ничего не меняет в отношениях. Мы итак за эти три года уже родные друг другу стали.

Сейчас пара живет на две квартиры. Гурьян и Валентина вместе ведут хозяйство, ухаживают за огородом, делают ремонт, а по вечерам гуляют в парках, разговаривают по душам и строят совместные планы на будущее. Влюбленные делятся, что хотят восстановить здоровье, а после обязательно съездить вместе в дом отдыха или к родственникам в гости.

Влюбленные вместе ведут хозяйство, каждый вечер ходят гулять и разговаривают по душам. Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

КСТАТИ

«Спас ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа»

Друзья и близкие Гурьяна Егоровича часто говорят о его доброте и отзывчивости, о том, что он не равнодушен к чужим проблемам. Когда ему было 40 лет, он чудом спас ребенка, выпавшего из окна общежития.

- Я шел по улице Ляпустино, мимо общежития, и заметил, что из окна четвертого этажа высунулся ребенок, ему на вид было годика два, не больше. Я думаю: «ну ведь упадет сейчас». Сердце сжалось от страха, и я инстинктивно побежал к окну, - вспоминает Гурьян. - В этот момент малыш уже летел вниз. Но на первом этаже был магазин с мягким козырьком. Мальчик упал на него, его отпружинило, и тут же подскочил я. Схватив ребенка, я развернулся и упал на спину прямо в клумбу, порвал штаны, испачкался в земле. А когда зашел в общежитие, меня даже приняли за бомжа. В общежитии сказали, что не знают, чей ребенок, но вызвали скорую. А через несколько минут в холл прибежала бабушка и сказала, что это ее внук, что она его потеряла, при этом от нее сильно пахло перегаром. Когда я передал ей ребенка и вышел из общежития, уже подъехала скорая.