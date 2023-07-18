Мария Погребняк разводится с мужем через суд: раскрыты неожиданные подробности

Мария и Павел Погребняк заранее договорились, что трое детей супругов останутся с матерью. Фото: соцсети

Мария Погребняк официально подала на развод с футболистом Павлом Погребняком. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Преображенского районного суда города Москвы.

- В суд поступил иск Марии Шаталовой к Павлу Погребняку о расторжении брака и утверждении мирового соглашения по поводу определения места жительства детей, алиментных обязательствах и родительских прав и обязательств. При этом, у супругов нет конфликта. Они заранее обговорили, что трое сыновей останутся жить с Марией, - рассказали в пресс-службе суда.

Супруги воспитывают троих сыновей. Фото: соцсети

Сама Мария Погребняк подтвердила, что с экс-футболистом «Урала» осталась в хороших отношениях, а процесс развода не мешает ей наслаждаться жизнью.

- У меня сейчас столько событий в жизни происходит. Проекты, съемки, путешествия. Детей отправила на отдых, сама прилетела в Италию. Я счастлива, - рассказала «КП-Екатеринбург» блогер.

Напомним, 35-летняя блогер и продюсер и 39-летний футболист прожили вместе 17 лет. За это время они объездили полмира, построили карьеру и воспитывали троих сыновей.

Мария и Павел Погребняк влюбились друг в друга еще в школе. Фото: соцсети

О расставании с Павлом Погребняком Мария впервые объявила после того, как в Сети появилось видео, на котором ее нежно обнимает новый возлюбленный. С галантным кавалером она появилась на дне рождении у подруги и блогера Алины Акиловой.

- Я вообще-то уже свободная девушка, поэтому не вижу ничего особенного в том, что происходит в ролике, - объяснилась участница шоу «Новые звезды в Африке».

Позднее Мария Погребняк заявила «КП-Екатеринбург», что стало истинной причиной развода.

Сейчас Мария уделяет больше времени карьере, съемкам и проектам. Фото: соцсети

- Мы разошлись не из-за измен Павла, которые ему упорно приписывают в Интернете. Между нами пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться. Так сложились обстоятельства. Пока мы все еще живем под одной крышей, - рассказывала светская львица.

Участница «Новых звезд в Африке» ранее также делилась мнением о том, что брак не стоит спасать ради детей. По ее мнению, каждый ребенок должен видеть счастливых родителей, а если брак неудачный, они априори будут несчастны.

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