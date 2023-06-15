Обнимал за пикантные места: Мария Погребняк призналась в разводе после появления с новым ухажером

Мария Погребняк появилась на публике с новым ухажером Фото: Даниил ОПАРИН

Популярную блогера и участницу шоу «Новые звезды в Африке» Марию Погребняк застали в объятиях с новым ухажером. после слухов о разводе с известным футболистом Павлом Погребняком.

Новость о том, что 39-летний экс-футболист «Урала» и 37-летняя бизнесвуман разругались из-за измен Павла, прогремела в Сети еще в начале апреля. Известный спортсмен тогда отказался от каких-либо комментариев, зато Мария неоднократно опровергала слухи.

- Новость о нашем разводе – полнейшая чушь! У нас нет скандала, мы живем на одной территории. У нас абсолютно нормальные отношения. Мы с Павлом потрясающие партнеры друг для друга и родители для наших детей, - заявляла ранее Мария Погребняк.

Мария и Павел Погребняк прожили вместе 17 лет. У пары трое сыновей. Фото: соцсети

Однако накануне на дне рождении у подруги и коллеги по проекту «Новые звезды в Африке» Алины Акиловой светская львица неожиданно появилась в объятиях с другим мужчиной. Видео, на котором Марию застали с галантным кавалером, появилось в Сети днем 15 июня. На ролике видно, как мужчина обнимает Марию за талию и ниже, а сама блогер что-то шепчет ему на ухо. После чего пара продолжила обниматься в танце, а затем покинула вечеринку, держась за руки.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» Мария Погребняк, наконец, дала откровенное признание.

- На этом видео нет абсолютно ничего такого... Мы знакомы давно. Я вообще-то уже свободная девушка, поэтому не вижу ничего особенного в том, что происходит в ролике, - призналась Мария Погребняк.

Мария Погребняк призналась, что развелась с футболистом Павлом Погребняком. Фото: соцсети

Подробности о разводе светская львица обещала раскрыть позднее.

Отметим, долгие годы отношения Марии и Павла Погребняк считались идеальными: супруги прожили вместе 17 лет, объездили полмира, оба сделали успешную карьеру и воспитывают троих красавцев сыновей.

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