«Измены Павла ни при чем!»: Мария Погребняк раскрыла истинные причины скандального развода

Мария и Павел Погребняк прожили вместе 17 лет. Фото: соцсети

Скандальный развод Марии и Павла Погребняк, который так долго и упорно приписывали паре, все же оказался правдой. 35-летняя блогер и продюсер и 39-летний футболист прожили вместе 17 лет. За это время они объездили полмира, построили карьеру и воспитывали троих сыновей. Супруги нередко выходили вместе в свет и публично признавались друг другу в любви. Но за последний год все изменилось.

«Я УЖЕ СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»

Мария резко перестала публиковать совместные фото с Павлом и рассказывать о семейной жизни, чем породила череду слухов о разводе.

Супруги воспитали троих сыновей. Фото: соцсети

Однако официально о расставании с мужем Мария Погребняк объявила в разговоре с «КП-Екатеринбург» лишь, когда ее застали с новым возлюбленным на дне рождении у подруги. Объятия пары попали на видео, которое моментально распространилось в Сети.

- Я вообще-то уже свободная девушка, поэтому не вижу ничего особенного в том, что происходит в ролике, - объяснилась с «КП-Екатеринбург» участница шоу «Новые звезды в Африке».

На праздновании мужчина обнимал Марию за талию и ниже, а сама блогер что-то нежно шептала ему на ухо. После чего пара продолжила обниматься в танце, а затем покинула вечеринку, держась за руки.

Долгие годы пару считали одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе. Фото: соцсети

«РАССТАЛИСЬ НЕ ИЗ-ЗА ИЗМЕН»

Отметим, первые новости о разводе бизнесвумен появились еще в начале апреля. По слухам, причиной разрыва послужили измены Павла Погребняка. «КП-Екатеринбург» Мария Погребняк рассказала об истинных причинах развода с футболистом.

- Я бы не хотела поднимать эту тему лишний раз, чтобы не травмировать детей. Скажу только… Мы разошлись не из-за измен Павла. Между нами пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться. Так сложились обстоятельства. Пока мы продолжаем жизнь вместе, - честно призналась светская львица.

О новом избраннике Мария предпочла рассказать подробнее, когда посчитает нужным.

- Мы знакомы давно. Это не публичный человек. Придет время, и я обязательно все расскажу, - счастливым голосом уточнила в ответ на вопрос корреспондента «КП» блогер.

Известный блогер и продюсер уверила, что рассталась с мужем из-за угасшей любви. Фото: соцсети

«НЕЛЬЗЯ СПАСАТЬ БРАТЬ РАДИ ДЕТЕЙ»

В одном из интервью «КП-Екатеринбург» Мария Погребняк отвечала на вопрос, смогла бы она простить измену.

- Это зависит от того, какая измена: физическая или моральная. Физическая – это просто так на стороне по пьянке, а моральная имена – это когда человек влюбляется в другого, оставляет семью и детей и уходит у другой женщине. Не было ни в той, ни в другой ситуации, поэтому не знаю, и думать об этом не хочу даже, - делилась мнением блогер и продюсер.

Мария уверена, что брак нельзя спасать ради детей. Фото: соцсети

Участница «Новых звезд в Африке» ранее также делилась мнением о том, что брак не стоит спасать ради детей. По ее мнению, каждый ребенок должен видеть счастливых родителей, а если брак неудачный, они априори будут несчастны.

Отметим, долгие годы пару Марии и Павла Погребняк считали идеальной. Это подтверждали и слова самих супругов.

- У нас с Пашей была первая и сильная любовь. Мы через многое прошли вместе. А сейчас у нас очень большая и крепкая семья. Мы как одно большое целое, - еще недавно рассказывала «КП-Екатеринбург» Мария Погребняк в честь годовщины свадьбы с мужем.

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