«"Съедают" пышные формы Коки и длинные ноги Погребняк»: стилист показала, какие купальники портят фигуру звезд

Разбираем пляжные луки Клавы Коки, Иланы, Марии Погребняк и других уральских звезд. Фото: соцсети

Клава Кока непринужденно хвастается пышными формами в бикини у бассейна, а Наталья Подольская демонстрирует подтянутое тело во время отпуска на море… Летом соцсети звезд пестрят яркими фото в купальниках.

Но все ли они идут знаменитостям? И как правильно выбрать купальник, чтобы он не портил, а наоборот подчеркивал фигуру? «КП-Екатеринбург» вместе со стилистом Анной Дубининой разобрала пляжные образы известных уральских знаменитостей.

Яркие одноцветные бикини выгодно подчеркивают фигуру Клавы Коки. Фото: соцсети

ЯРКИЕ БИКИНИ ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ

Как в повседневной жизни, так и при выходе на сцену звезда Black Star Клава Кока просто обожает надевать яркие вещи. Не исключением для певицы из Екатеринбурга стали и купальники. В своем гардеробе она собрала все самые трендовые цвета.

- Пожалуй, никогда еще не было такого разнообразия купальников как в настоящий момент. Особенно актуальны в этом сезоне неоновые оттенки, - поясняет стилист Анна Дубинина. - Клава Кока удачно выбирает салатовые, розовые, а также оттенки бирюзы. Они цепляют взгляд и привлекают внимание к красивой фигуре знаменитости.

Певице не пойдут объемный низ и вверх в видео топа. Клава и сама не носит такого рода купальники. Фото: соцсети

Пышные формы автор хитов «Краш» и «Покинула чат» нередко демонстрирует в своих соцсетях.

- Певица удачно выбирает и модели купальников, отдавая предпочтение классическому бикини. Клава не носит верх в виде топа, что совершенно правильно, ведь он просто скроет ее грудь. А широкий низ с завышенной талией может неудачно сократить рост и не очень эффектно увеличить бедра.

Наталья Подольская любит купальники с принтами и не обходится без оригинальных головных уборов. Фото: соцсети

ПЕСТРЫЙ ПРИНТ СЪЕДАЕТ ФИГУГУ

В разнообразии купальных костюмах с Клавой Кокой может посоревноваться певица Наталья Подольская.

- Наталья любит «нескучные купальники». В отпуск она берет и бикини с анималистичными и этническими принтами, и слитный классический красный купальник, и трендовый розовый из жатой ткани, - разбирает образы певицы Анна.

Кажется, Наталья Подольская собрала все возможные модели купальников в своем гардеробе. Но все ли они удачны?

Пестрый принт «съедает» фигуру певицы. Фото: соцсети

- Есть в ее гардеробе слитный купальник с принтом «огурец». Такой мелкий и даже где-то с рябью рисунок однозначно «съедает» все округлости фигуры. Поэтому, милые девушки, если хотите подчеркивать изгибы своего подтянутого тела, линию талии и груди, выбирайте более спокойные принты на слитных купальниках, - заключает стилист.

Классические однотонные слитные купальники выгодно подчеркивают фигуру Иланы. Фото: соцсети

ШНУРОВКА ПОРТИТ ТАЛИЮ

Различные фасоны купальников предпочитает и звезда «Уральских пельменей» Илана.

- В ее гардеробе можно найти и классические бикини и слитные фасоны, а также открытые купальники с принтом «клетка». К фигуре актрисы придраться сложно. Однако я бы не советовала ей носить купальники со шнуровкой по линии талии, это зрительно ее увеличивает, и Илана лишает себя «осиного» силуэта.

Не стоит знаменитости носить купальники со шнуровкой и верх в виде топа. Фото: соцсети

- То же самое касается и сочетания верха бикини с шортами, подпоясанными на талии – стройность сразу теряется.

По словам эксперта, гораздо выгоднее на актрисе смотрятся однотонные слитные купальники или же бикини с объемными чашечками.

Юлия Михалкова отдает предпочтение черным купальникам, разбавляя их интересными деталями. Фото: соцсети

ЧЕРНЫЙ – ВЫИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ

Не для кого ни секрет, что черный цвет визуально сужает фигуру. Именно его для его своих купальников из раза в раз выбирает экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова. Хотя актриса и без того легко может похвастаться стройной и подтянутой фигурой.

Актрисе с ее типом талии подходит практически любая модель купальником. Фото: соцсети

- Однообразие цвета Юлия удачно дополняет самыми разными моделями. Это и купальники с оригинальными завязками, и фасоны с добавлением креативной фурнитуры. Также можем видеть варианты купальников ретро-стиля с завышенной талией и слитные фасоны с пикантными вырезами, которые отлично смотрятся на типе фигуры Юлии – «песочные часы».

Мария Погребняк умело сочетает модели и оттенки купальников. Фото: соцсети

НИЗ В ВИДЕ БУКВЫ «V» УДЛИНЯЕТ НОГИ

Своей изюминкой при выборе купальников отличается блогер и продюсер Мария Погребняк.

- Она отдает предпочтение пастельным оттенкам, сочетая их с трендовыми фасонами. В ее гардеробе преобладают спортивные купальники бежевого, оливкового и светло-оранжевого и горчичного цветов. Марии, как обладательнице пышной груди, как раз таки, идет верх в виде топа. А что еще можно взять на вооружение из ее образов – так это выбор трусиков с V-образной формой. Такой низ однозначно сделает ваши ноги еще длиннее, - подчеркивает Анна Дубинина.

Мария выбирает низ с V-образной формой, тем самым удлиняя ноги. Фото: соцсети

По словам стилиста, светской львице не стоит увлекаться купальниками с принтами, чтобы они не перетягивали внимание с фигуры на себя.

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