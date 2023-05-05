Звезду «Уральских пельменей» Илану затравили в сети после горячего видео в бикини

Подписчики раскритиковали Илану после из-за видео в купальнике Фото: Борис КУДРЯВОВ

Подписчики затравили актрису «Уральских пельменей» Илану из-за опубликованного видео в купальнике. Актриса поделилась яркими кадрами из отпуска, на которых демонстрирует стройное загорелое тело в бикини на пляже в Эмиратах.

- Отдых я тебя не заслужила, я тебя не заработала, я тебя захотела, - описывает семейное путешествие актриса.

Горячие фото в Instagram* пришлись по душе далеко не всем подписчикам Иланы. Многие из них накинулись на артистку с критикой: «Кроме как обнажения тел, звезды нынче ничего показать не могут, аж обидно», «А что красивого то? Между ног дыра, титьки в разные стороны», «Да, у вас красивое тело – это факт, но в чем смысл выставлять так на показ каждый раз, похвастаться что ли?»

Сама Илана не растерялась и посоветовала недоброжелателям не мучиться, смотря на ее фото и отписаться.

Илана опубликовала горячее фото и видео на отдыхе в Дубае

При этом большинство поклонников оценили фото актрисы в купальнике и закидали ее комплиментами в комментариях.

- Красивая, сексуальная! Шикарна как всегда!!! – пишут фолловеры.

Напомним, этой весной Илана купила дорогущую квартиру в Дубае в комплексе «The Viewz by Aston Martin». Стоимость квартиры в этом комплексе начинается от 17 800 000 рублей.

Ранее Илана подверглась жесткому хейту от подписчиков после того, как опубликовала фотографию из примерочной в белом платье от Valentino.

Тогда артистка в шутку написала, что на дорогую обновку можно скинуться по 50 копеек. Цена платья оказалась баснословной – 258 тысяч рублей. Сама Илана призналась, что не ожидала такого негатива в свой адрес.

*Социальная сеть признана экстремистской на территории РФ.

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