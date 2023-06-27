Юрий Антонов требует вино за 40 тысяч, а Anna Asti - стейк из игуаны: шокирующие просьбы звезд на гастролях

«КП» узнала, какие странные неожиданные требования выдвигают знаменитости во время гастролей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале июня рок-группа «Три дня дождя» дала провальный концерт в Екатеринбурге. Солист Глеб Викторов шатался, ронял микрофон, а потом упал и пел лежа, пока организаторы не увели его со сцены и не отвезли в больницу. Позднее администратор уверял: мол, срыв и запой случились из-за несчастной любви…

Организаторы концертов знают о причудах и капризах артистов не понаслышке. На условиях анонимности «КП-Екатеринбург» поговорила с ними и узнала, какие странные требования порой выдвигают знаменитости.

По словам конвертиков, Егор Крид требует, чтобы его сопровождала охрана из 20 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

КРИД ИСПУГАЛСЯ УБОРЩИЦЫ

Как правило, знакомство с артистом начинается с райдера. Это список требований, который музыканты и артисты предъявляют к организаторам своих выступлений.

- Есть технический райдер, а есть бытовой. Когда просчитываем экономику, обычно больше внимания уделяем техническому. Здесь указаны требования к свету, звуку, площадке, на которой будет выступать артист, - рассказывает Егор (он уже больше 20 лет возит столичных артистов по городам России.) - В бытовом райдере пишут, в каких отелях будут жить звезды, на чем собираются передвигаться, полетят бизнес-классом или экономом. И тут уже все зависит от персоны. Зачастую требования понятны. Если, например, Кристина Орбакайте летает бизнес-классом и просит себе охрану, то это обусловлено ее популярностью. И это нормально.

Как говорят организаторы кнцертов, рэпер Баста просит, чтобы его в аэропорту сопровождали двое мужчин с автоматами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Например, рэпер Баста просит, чтобы в аэропорту его сопровождали двое мужчин с автоматами.

- Для перевозки оружия приходится делать запрос на разрешение у Росгвардии, - добавляет концертник.

С большой осторожностью относится к себе и Егор Крид. Певца, согласно райдеру, должны сопровождать 20 человек охраны. Особое требование артиста – его никто не должен видеть.

- Как-то раз мы устраивали концерт Крида, - рассказывает организатор концертов Анастасия. - В фойе его концертного зала его должен был встречать коридор из охраны, но в этот момент там мыла полы уборщица. Егор увидел ее и вернулся обратно в машину, чтобы не проходить мимо!

Толпа фанатов чуть не перевернула машину, в которой Niletto приехал на концерт Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот, например, здоровье уральского рэпера Niletto во время гастролей едва не оказалось под угрозой. А все из-за восторженных фанатов.

- Он выступал в честь юбилея атомной отрасли РФ в закрытом городе Новоуральске. Машина, на которой мы везли его на площадку, была затонирована, но зрители понимали, кто в ней едет, ведь о концерте было объявлено заранее. Территорию, где он должен был выступать, огородили забором. Но пока мы ждали, когда охрана нас пропустит, фанаты набросились на машину, раскачивали, сажали детей на капот… Было жутко. Охранники подбежали и всех разогнали, - добавляет Анастасия.

Niletto на ситуацию отреагировал с улыбкой. В душе, он, похоже, еще остается ребенком, поскольку в райдере у артиста прописано, что в каждом городе ему должны подарить фигурку из «Черепашек ниндзя». Певец коллекционирует их с детства.

Zivert просит отдельные места в самолете под коллекцию шляп Фото: Михаил ФРОЛОВ

АНТОНОВ ЛЮБИТ ВИНО, А ZIVERT – ШЛЯПКИ

Niletto не единственный, кто любит привозить сувениры с гастролей. Рэпер Гуф питает слабость к магнитикам, поэтому в каждом городе ему и его команде должны принести пять разных тематических магнитов с пейзажами.

Певица Zivert собирает эксклюзивные шляпки, поэтому требует выкупать под них отдельные места в самолете – боится, что в багаже они помнутся.

А вот Ольга Бузова не любит возить лишнее, поэтому поручает отнести в храм все цветы, которые ей были подарены во время концерта. А еще просит не разговаривать с ней о других звездах. Мол, есть только одна звезда – сама Ольга Бузова.

Ольга Бузова просит все подаренные ей на концерте цветы относить в храм Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывают у артистов и наиболее неожиданные требования. Например, у группы «Коррозия металла» в райдере прописано наличие смелых девушек, готовых выйти на сцену топлес.

А могут быть прописаны и вполне жесткие условия. И тут организаторы часто вспоминают про Юрия Антонова. Автор хитов «Крыша дома твоего», «Летящей походкой» и многих других, оказывается, ценитель дорогого алкоголя. В его райдере обязательным пунктом указаны две бутылки вина стоимостью по 40 тысяч рублей. В случае, если бутылки не доставят, вину можно загладить равнозначной суммой.

- Приходилось покупать вино. Иначе артист отказывался выходить на сцену, - уточняют организаторы.

Юрий Антонов просит две бутылки вин стоимостью по 40 тысяч или «можно отдать наличной» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БИЛАНУ ВЕСЫ, ЛОЛИТЕ – ТАПОЧКИ

Практически в каждом райдере знаменитости уделяют внимание своему здоровью. Баста настаивает, чтобы ему принесли редкие фрукты и ягоды.

- Он в гримерку просил зимой доставить фейхоа и красную смородину. Их очень сложно найти именно зимой, - сетует Юлия. - Но за несоблюдение требования следует штраф. Приходилось бегать по всему городу искать.

Дима Билан в гастрольном туре особенно следит за лишним весом Фото: Иван МАКЕЕВ

Дима Билан переживает, не набрал ли он в туре лишние килограммы, поэтому, и в его номере, и в гримерке, должны стоять весы.

А вот у Лолиты должен быть личный туалет, ключ от которого будет только у нее. Во время ее концертов за кулисами всегда дежурят врачи скорой помощи.

Певица Лолита заботится о своем здоровье и просит, чтобы на ее концертах дежурила скорая Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Нужны они больше для подстраховки. Ни разу еще не было такого, чтобы понадобились, - уточняет Юлия. - Кроме того, Лолита до и после концертов предпочитает ходить только в тапочках, даже по улице – из машины в концертный зал перебегает не в уличной обуви.

ШУТКИ РАДИ

Нередко селебрити включают в райдер и шуточные просьбы, чтобы заранее убедиться, что организаторы дочитывают список до конца.

Anna Asti включает в райдер стейк из игуаны и салат с филе фламинго Фото: Даниил ОПАРИН

Инди-группа Therr Maitz желает, чтобы в гримерке был надувной бассейн с дельфинчиками, а на сцене по краям стояли «фигурки гномиков, укоризненно-смотрящих друг на друга», группа Uma2rmaH в конце списка уточняет: «и бабу сисястую хотим», а Anna Asti просит стейк из игуаны и салат с филе фламинго.

«И бабу сисястую хотим!», - в шутку делает в запрос в райдере группа Uma2rmaH Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но для большинства концертников это уже никакой не секрет.

- Обычно мы просто пишем какой-то уточняющий вопрос. Например: «А фигурки гномиков фарфоровые или пластиковые?». На это обычно следует: «Расслабьтесь, мы пошутили!», - рассказывают организаторы концертов.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Наргиз перебрала с алкоголем

Бывает, что независимо от райдера, артисты сами срывают концерты. Еще до запрета выступать в России свою репутацию сильно подпортила Наргиз Закирова.

- Перед выступлением в Екатеринбурге она попросила организовать пресс-конференцию, но за день до выступления сильно перебрала с алкоголем. Певица отменила встречу с журналистами и потребовала кислородную подушку, за которой мне пришлось ехать по пробкам на другой конец города, - вспоминает организатор концертов Егор. - В итоге Наргиз задержала концерт на час. Когда же она вышла на сцену, то во всем обвинила организаторов. Якобы мы поставили ей перед концертом пресс-конференцию, и из-за этого она вовремя не вышла на сцену.

* Имена организаторов изменены по просьбе самих героев публикации

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