Ольга Бузова и Дима Билан выступили на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отгремел Summer Fest 2022. За два дня на одной сцене выступили восемнадцать топовых артистов. Главными хедлайнерами стали Ольга Бузова, Дима Билан, Niletto, Иванушки International и Gayazov$ Brother$. Каждый из артистов нашел, чем удивить зрителя и привлечь к себе его внимание.

Так, Ольга Бузова раскрыла, что ни с кем не встречается, Дима Билан еле сдержал слезы во время трогательной речи, Иракли шутил про санкции и ипортозамещение, Niletto впервые исполнил свой фит с Моргенштерном*, а Иванушки International исполнили песни t.A.T.u. и Ольги Бузовой.

Ольга Бузоа на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ольга Бузова сделала неожиданное признание на Summer Fest 2022 в Екатеринбурге

Главные хедлайнеры Summer Fest 2022 Ольга Бузова и Дима Билан во время своих выступлений были склонны к откровениям.

Ольга исполнила свои главные хиты «Мало половин», «Танцуй по Бузову», «Водица» и «WiFi». Певица много разговаривала с залом и даже призналась, как у нее дела на личном.

- Влюбился? Подожди, мне нужно сначала посоветоваться с моим парнем. А хотя да, у меня же его нет, - обратилась Ольга к одному из зрителей.

Ольга Бузоа на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ольга Бузоа на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не обошлось во время выступления Бузовой и без казусных моментов. У нее дважды выключался микрофон.

- Да что происходит!, - удивилась Ольга.

По ее лицу было видно, что певица на возмущена, но она не растерялась. Тем более, что на помощь пришли верные поклонники, исполнившие несколько строк за звезду «Дома-2».

Дима Билан на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дима Билан в этот вечер исполнил как новые хиты «Держи», «Молния» и «Про белые розы», так и легендарные лирические хиты «Я просто люблю тебя» и «Это была любовь». А после исполнения песни «Ты должна рядом быть» певца потянуло на философию.

- Мне кажется, мы, конечно же, все поумнели. Стали смотреть широко, периферически. Это и здорово, и позволяет повзрослеть, и даже в какой-то степени постареть. Но это необходимость. Каждое поколение в любом случае что-то для себя открывает. И всегда есть вопросы к бытию, к энергии. Мне кажется, что все в этом мире состоит из энергии. И мы все пытаемся ее найти. Я очень сильно вас люблю, уважаю и благодарю за то, что мы с вами оказались такими стержневыми людьми, которые готовы открывать для себя новое, взрослеть и желать понять что-то большее, - обратился к залу Дима Билан.

Судя по всему, музыкант настолько проникся собственной речью, что чуть не проронил слезу. Он хлопал ресницами и несколько раз делал паузы, во время который зал поддерживал его возгласами.

Дима Билан на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певец спрыгнул со сцены, чтобы обнять зрителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот чтобы подняться, артисту понадобилась помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дима Билан на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕОЖИДАННЫЕ КАВЕРЫ И ШУТКИ ПРО САНКЦИИ

А одним из первых на сцену вышел звезда «Фабрики звезд» Иракли Пирцхалава. Певец разговаривал с залом, вспоминал свою молодость, шутил и даже высмеял тему санкций и импортозамещения.

Иракли на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иракли на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я сегодня не смогу вам спеть «Лондон-Париж». Дело в том, что у нас импортозамещение, поэтому я предлагаю переименовать песню «Лондон-Париж» в «Волга-Иртыш». А то не политкорректно! Вы со мной?, - обратился к залу певец.

Зрители быстро подхватили его идею и тут же спели новую версию известного хита.

Иванушки International на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иванушки International вернули зрителей в молодость и детство, исполнив хиты «Тополиный пух», «Тучи» и «Билетик в кино». Музыканты признались, что редко выпускают новые песни, потому что не видят в этом смысла, когда зрители любят их за старое творчество. Но, кроме своих песен певцы исполнили хиты группы t.A.T.u. «Нас не догонят» и Оли Бузовой «Мало половин».

Певцы исполнили каверы на известне хиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иванушки International на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

А Niletto впервые исполнил трек, написанный совместно с Моргенштерном*, The Limba и Boombl4, «Сколько стоит любовь?». Песня вышла всего три дня назад, 4 августа, но первые ряды уж знают ее наизусть так что громко подпевали ее, как и другие хиты певца «Любимка», «Если тебе будет грустно» и «Невывозимая».

Niletto на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Niletto и его команда порадовали зрителей эфектными танцами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Summer Fest 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Niletto на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершили фестиваль Gayazov$ Brother$ под уже легендарный хит «Малиновая лада». На Summer Fest 2022 также выступили авторы хита «Дикая львица» Alex&Rus, дуэт Rasa, состоящий из супругов Виктора Поплеева и Дарьи Шейко, певец Звонкий, ставший популярным после выхода треков «Голоса» и «Настальжи».

Summer Fest 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Alex&Rus на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Rasa на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звонкий на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Summer Fest 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Gayazov$ Brother$ на Summer Fest 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Братья Гаязовы несколько раз обнимались во время выступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Summer Fest 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

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