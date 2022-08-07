Певец рассказал о своей молодости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный певец Иракли пошутил про импортозамещение на Summer Fest 2022.

Крупный музыкальный фестиваль, который собрал на одной сцене 18 звезд, второй день проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО».

Вторым на сцену сегодня вышел Иракли Пирцхалава. Он исполнил самые главные хиты, такие как «Я это ты», «Вокруг земли», «Сделай шаг». А перед исполнением песни «Лондон-Париж» участник шоу «Фабрика звезд» пошутил про импортозамещение.

- Я сегодня не смогу вам спеть «Лондон-Париж». Импортозамещение ведь идет. Давайте заменим на «Волга-Иртыш», - обратился к залу певец.

Во время всего выступления Иракли заводил зал и постоянно разговаривал со зрителями, вспоминая свою молодость.

- Впервые я оказался в Екатеринбурге, когда был еще тинейджером и читал рэп. Тогда город был совсем другим, но таким же теплым и душевным, - рассказал певец.

Сегодня Summer Fest также выступят Ольга Бузова и Дима Билан, Niletto и «Иванушки International».