Rasa презентовали новую песню в Екатеринбурге

Супруги представили новую песню Фото: Алексей БУЛАТОВ

Rasa презентовали в Екатеринбурге новую песню. Дуэт, состоящий из супругов Виктора Поплеева и Дарьи Шейко выступили на Summer Fest 2022.

- Сегодня мы споем вам, которая ещё не вышла, - объявили со сцены артисты.

Музыканты также исполнили свои главные греки «Пчеловод» и «Под фонарем» и показали залу, что такое зажигательные танцы.

На фестивале выступают 18 популярных исполнителей.

Summer Fest проходит в разных странах мира с 2017 года. В этом году он запускает свою историю в России. И первым городом, где состоится Summer Fest, стал Екатеринбург.