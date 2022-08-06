Максим Завидия был в «Голосе» в команде у Билана Фото: Ольга ЮШКОВА

Звезда «Голоса» Максим Завидия рассказал, какой Дима Билан в жизни.

Музыкант прославился благодаря участию в 10-м юбилейном сезоне одного из самых популярных музыкальных проектов в команде Димы Билана.

Перед выступлением на крупнейшем музыкальном фестивале Summer Fest в Екатеринбурге Максим Завидия признался «КП-Екатеринбург», что до сих пор поддерживает дружеские отношения с Димой Биланом, а также поделился, что помогло ему стать популярным.

По словам Максима, чтобы стать успешным и популярным артистом, нужно всегда идти к своей цели и работать над собой Фото: Ольга ЮШКОВА

- С Димой мы переписывались буквально только что. Он тоже выступает на фестивале, но, к сожалению, мы не сможем с ним пересечься, потому что я улетаю раньше. Мы очень хорошо общаемся. Дима - прекрасный человек и наставник. Я его очень уважаю. Быть наставником - это очень важная миссия. Мне самому приходилось быть в этой роли в другом проекте. Понимаю, что это, порой, сложно, но очень интересно, - рассказывает певец.

Музыкант также отметил, что одним из главных секретов успеха в карьере певца считает то, что у каждого должен быть свой наставник.

Максим приехал в Екатеринбург на Summer Fest Фото: Ольга ЮШКОВА

- Очень важно иметь человека, с которым всегда можно посоветоваться, как лучше делать, а как лучше не делать, то есть такого некого наставника, - поделился Максим Завидия.

Также по словам Максима, чтобы стать успешным и популярным артистом, нужно всегда идти к своей цели и работать над собой.

- Когда я начинал свою музыкальную карьеру, часто выступал бесплатно, чтобы набраться опыта, как вести себя на сцене, - заключил музыкант.

Музыкант также отметил, что одним из главных секретов успеха в карьере певца считает то, что у каждого должен быть свой наставник Фото: Ольга ЮШКОВА

Напоминаем, Summer Fest проходит в разных странах мира с 2017 года. В этом году он запускает свою историю в России. И первым городом, где он проходит, стал Екатеринбург. На Summer Fest выступают Ольга Бузова и Дима Билан, Niletto, Люся Чеботина, Леша Свик, «Иванушки International», Иракли, HammAli & Navai, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil, GALIBRI & MAVIK, Джаро & Ханза, RAUF & FAIK, FILATOV & KARAS, Alex & Rus, RASA и Звонкий.