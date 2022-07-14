Summer Fest в Екатеринбурге 2022: программа и цены

Фестиваль впервые пройдет в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это, пожалуй, одно из самых ожидаемых музыкальных событий этого лета.

В течение двух дней на музыкальном фестивале Summer Fest выступят Ольга Бузова, Дима Билан, Jah Khalib, Ramil, Niletto, Леша Свик и «Иванушки International», а также Gayazov$ Brother$, Galibri&Mavik, Люся Чеботина, Rasa, Джаро, Filatov&Karas, Ханза, Rauf&Faik и Alex Rus.

Одними из главных хедлайнеров будет Ольга Бузова и Дима Билан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фестиваль пройдет 6 и 7 августа на площадке МТС Live Холл в «Екатеринбург-Экспо».

Артисты представят полноценную сольную программу, состоящую из любимых всеми хитов и новых композиций.

Помимо 18 выступлений гостей будут ждать мини-площадки с интерактивными развлечениями, конкурсные программы, а также зона фудкорта.

На концерте также выпустит певец из Екатеринбурга Niletto Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Масштабный музыкальный фестиваль Summer Fest проходит в разных странах мира с 2017 года. В этом году он запускает свою историю в России. И первым городом, где состоится Summer Fest стал Екатеринбург.

Билет на один день фестиваля до 1 августа 2022 года можно будет приобрести за 2500 тысячи рублей, а абонемент на два дня до 1 августа 2022 года будет стоить 3500 тысячи рублей.

Подробную информацию и актуальные цены на билеты вы также можете посмотреть на официальном сайте фестиваля: https://summerfest.ru/