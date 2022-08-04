Моргенштерн* спел об изменах Диларе

Песня посвящена скандальному расставанию. Фото: КУДРЯВЦЕВА Лариса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Niletto и Моргенштерн* удивили фанатов, выпустив совместный трек.

Перед этим уральский певец опубликовал опрос в своем telegram-канале: «C кем из артистов не делать фит?». Большинство подписчиков, как раз, проголосовало против Моргенштерна*.

Но через пару дней знаменитые рэперы записали совместный трек с The Limba и Boombl4 прямо во время прямой трансляции на Twitch.

По словам самих музыкантов, песня посвящена скандальному расставанию между киберспортсменом Бумычем (Кириллом Михайловым) и его девушкой. Однако слушая строки про измены, которые исполняет Моргенштерн*, нельзя не вспомнить о его разводе Диларой Зинатуллиной.

- Да, я ******** [соврал], что навсегда. На моем лице другая *****, - поется в треке.

Алишер Моргенштерн* впервые признался, что неоднократно изменял Диларе, в одном из видео на своем You-Tube-канале, вышедшем 24 апреля.

Напомним, Алишер* и Дилара начали встречаться еще в 2017 году. А 31 августа 2021 года с размахом отпраздновали свадьбу. За это время влюбленные не раз ссорились и расставались, но всегда кричали о большой любви друг к другу. О том, что скандальный рэпер и известная модель развелись стало известно 9 апреля 2022 года. Об этом Дилара Зинатуллина сообщила своим подписчикам.

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