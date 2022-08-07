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Общество7 августа 2022 17:29

У Ольги Бузовой дважды отключился микрофон во время выступления в Екатеринбурге

Певице подпевали гости мероприятия
Авторы (2):
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Певица сначала растерялась, но зал ей помог

Певица сначала растерялась, но зал ей помог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается большой музыкальный фестиваль Summer Fest. Одна из его главных исполнительниц – Ольга Бузова. Экс-телеведущая скандального телевизионного проекта «Дом-2» и поп-певица Ольга Бузова приехала в Екатеринбург с сольным концертом.

На второй песне у Бузовой случилась проблема с микрофоном. Он дважды выключился. Однако, добродушные зрители помогли ей и допели куплет за нее.

- По лицу Оли было видно, что она растерялась. Но фанаты поддержали певицу и хором спели строки за нее. После чего, певица продолжила своё выступление под крики зрителей, - сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург» с места событий. Певица ощутила поддержку зала и растрогалась. Бузова даже призналась в любви к Екатеринбургу и его жителям.

Техническая неполадка не помешала Бузовой наслаждаться выступлением. Музыкальный фестиваль собрал 18 популярных молодежных исполнителей.