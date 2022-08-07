На фестивале на одной сцене выступают 18 популярных исполнителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге прошел первый день одного из самых крупных музыкальных фестивалей Summer Fest. На одной сцене собрались HammAli & Navai, Люся Чеботина, Леша Свик, Ramil' и другие топовые популярные музыканты.
Summer Fest 2022 в Екатеринбурге
Фото: Ольга ЮШКОВА
Summer Fest 2022 в Екатеринбурге
Фото: Ольга ЮШКОВА
Summer Fest 2022 в Екатеринбурге
Фото: Ольга ЮШКОВА
Фестиваль проходит в разных странах мира с 2017 года. А в этом году запускает свою историю в России. И первым городом, где он состоялся, стал Екатеринбург. За два дня фестиваля на нем выступят 18 исполнителей.
Концерты проходят на огромной площадке в одном из павильонов «Екатаринбург-Экспо». Внутри центра гостей также ждут кафе и зоны для отдыха. А во внутреннем дворе также стоит экран, чтобы зрители, отдыхающие на улице, тоже могли видеть выступления музыкантов.
Summer Fest 2022 в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Summer Fest 2022 в Екатеринбурге
Фото: Ольга ЮШКОВА
Summer Fest 2022 в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Первый день Summer Fest открыл Максим Завидия. Певец прославился благодаря участию в 10-м сезоне «Голоса». Его наставником стал Дима Билан, который тоже, кстати, выступает на фестивале.
Перед концертом Максим Заваидия поговорил с «КП-Екатеринбург» и рассказал о дружбе с Димой.
Максим Заваидия на Summer Fest
Фото: Ольга ЮШКОВА
Максим Заваидия на Summer Fest
Фото: Ольга ЮШКОВА
Нельзя не отметить, что звук на фестивале очень хороший, а все артисты выступают вживую.
Вторыми на сцену вышли авторы одного из главных танцевальных треков «Федерико Феллини» Galibri & Mavik. Ребята исполнили и другие свои хиты «Сказочный десант», «Лампочки» и «Карнавал».
Galibri & Mavik на Summer Fest
Фото: Ольга ЮШКОВА
Galibri & Mavik на Summer Fest
Фото: Ольга ЮШКОВА
Следом на сцену вышел дуэт Джаро & Ханза и зажгли зал под свои треки «Ай ай ай», «Твое тело пушка» и «Королева танцпола».
Джаро & Ханза на Summer Fest
Фото: Ольга ЮШКОВА
Джаро & Ханза на Summer Fest
Фото: Ольга ЮШКОВА
Пришло время для медленных танцев и нежных объятий, когда на на сцену вышли Rauf & Faik. Ребята исполнили свои лирические треки, в том числе один из главных их хитов «Колыбельная».
Rauf & Faik на Summer Fest
Фото: Ольга ЮШКОВА
Rauf & Faik на Summer Fest
Фото: Ольга ЮШКОВА
Затем на сцену вышла Люся Чеботина. Она появилась в обтягивающем комбинезоне и показала свою стройную фигуру. Певица много разговаривала с залом и даже поделилась несколькими откровениями.
Люся Чеботина на Summer Fest
Фото: Ольга ЮШКОВА
- Я верю в реинкарнацию и в то, что люди, которым суждено быть вместе со своим любимым человеком, обязательно встретят его и в следующих жизнях, - рассказала певица в подводке к одной из своих трогательных песен.
Конечно же, порадовала Люся зрителей и хитом, принесшим ей огромную популярность, «Солнце Монако». Эта песня уже второй год подряд становится одним из главных летних танцевальных хитов.
Люся Чеботина на Summer Fest
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Люся Чеботина на Summer Fest
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Выступил на Summer Fest и популярный певец родом из Екатеринбурга Леша Свик. Он два раза исполнил трек «Малиновый свет», принесший ему большую популярность, а под песню «Плакала» зал зажег тысячи фонариков. Певец отметил, что ему особенно приятно выступать в родном городе.
Леша Сик на Summer Fest
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Леша Свик на Summer Fest
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Леша Свик на Summer Fest
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Леша Свик на Summer Fest
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Затем зрители смогли зажечь под ремиксы известных треков в исполнении Filatov & Karas. Они также порадовали любителей потацевать фитами с «Мумий тролль» «Amore Море, Goodbye» и GAYAZOV$ BROTHER$ «Пошла жара».
Filatov & Karas на Summer Fest
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Filatov & Karas на Summer Fest
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Особенно зрителям запомнился молодой исполнитель Ramil', прославившийся треком «Сияй». Певец несколько раз прерывал выступление, чтобы показать залу, как нужно прыгать и зажигать, а также просил зал улыбаться. Но в конце перед исполнением главного трека сказал несколько мудрых напутственных слов.
Ramil' на Summer Fest
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ramil' на Summer Fest
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Берегите свой внутренний огонек. Берегите себя. Мир настолько черный черствый Космос. Но запомните, в этом Космосе именно вы – звезды. А звезды сияют, - сказал в подводке к песне музыкант.
Ramil' на Summer Fest
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Завершился Summer Fest ярким выступлением дуэтом HammAli & Navai. Ребята очень мило общались друг с другом во время выступления и даже обнялись в перерыве между песнями. Они исполнили треки «Птичка», «Девочка-война», «Прятки» и «Пустите меня на танцпол».
HammAli & Navai на Summer Fest
Фото: Алексей БУЛАТОВ
HammAli & Navai на Summer Fest
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во время выступления в зал выпустили большие воздушные шары. Музыканты попросили не кидать шары на сцену, чтобы они не попали в микрофон.
- Братан, тебе 30 лет, а ты с шариками играешь, - обратился к одному из гостей HammAli.
HammAli & Navai на Summer Fest
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На втором дне фестиваля выступят главные хедлайнеры Ольга Бузова и Дима Билан, Niletto, Звонкий, Иванушки International, а также GAYAZOV$ BROTHER$, Alex & Rus, Иракли и RASA.
Порядок выступлений артистов на 7 августа можно посмотреть здесь.
Для удобства зрителей от метро «Ботаническая» до «Екатеринбург-Экспо» ходят бесплатные автобусы. Расписание можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.
Summer Fest 2022 в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Summer Fest 2022 в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Summer Fest 2022 в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Summer Fest 2022 в Екатеринбурге
Фото: Ольга ЮШКОВА
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