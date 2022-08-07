На фестивале на одной сцене выступают 18 популярных исполнителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел первый день одного из самых крупных музыкальных фестивалей Summer Fest. На одной сцене собрались HammAli & Navai, Люся Чеботина, Леша Свик, Ramil' и другие топовые популярные музыканты.

Summer Fest 2022 в Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА

Summer Fest 2022 в Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА

Summer Fest 2022 в Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА

Фестиваль проходит в разных странах мира с 2017 года. А в этом году запускает свою историю в России. И первым городом, где он состоялся, стал Екатеринбург. За два дня фестиваля на нем выступят 18 исполнителей.

Концерты проходят на огромной площадке в одном из павильонов «Екатаринбург-Экспо». Внутри центра гостей также ждут кафе и зоны для отдыха. А во внутреннем дворе также стоит экран, чтобы зрители, отдыхающие на улице, тоже могли видеть выступления музыкантов.

Summer Fest 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Summer Fest 2022 в Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА

Summer Fest 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый день Summer Fest открыл Максим Завидия. Певец прославился благодаря участию в 10-м сезоне «Голоса». Его наставником стал Дима Билан, который тоже, кстати, выступает на фестивале.

Перед концертом Максим Заваидия поговорил с «КП-Екатеринбург» и рассказал о дружбе с Димой.

Максим Заваидия на Summer Fest Фото: Ольга ЮШКОВА

Максим Заваидия на Summer Fest Фото: Ольга ЮШКОВА

Нельзя не отметить, что звук на фестивале очень хороший, а все артисты выступают вживую.

Вторыми на сцену вышли авторы одного из главных танцевальных треков «Федерико Феллини» Galibri & Mavik. Ребята исполнили и другие свои хиты «Сказочный десант», «Лампочки» и «Карнавал».

Galibri & Mavik на Summer Fest Фото: Ольга ЮШКОВА

Galibri & Mavik на Summer Fest Фото: Ольга ЮШКОВА

Следом на сцену вышел дуэт Джаро & Ханза и зажгли зал под свои треки «Ай ай ай», «Твое тело пушка» и «Королева танцпола».

Джаро & Ханза на Summer Fest Фото: Ольга ЮШКОВА

Джаро & Ханза на Summer Fest Фото: Ольга ЮШКОВА

Пришло время для медленных танцев и нежных объятий, когда на на сцену вышли Rauf & Faik. Ребята исполнили свои лирические треки, в том числе один из главных их хитов «Колыбельная».

Rauf & Faik на Summer Fest Фото: Ольга ЮШКОВА

Rauf & Faik на Summer Fest Фото: Ольга ЮШКОВА

Затем на сцену вышла Люся Чеботина. Она появилась в обтягивающем комбинезоне и показала свою стройную фигуру. Певица много разговаривала с залом и даже поделилась несколькими откровениями.

Люся Чеботина на Summer Fest Фото: Ольга ЮШКОВА

- Я верю в реинкарнацию и в то, что люди, которым суждено быть вместе со своим любимым человеком, обязательно встретят его и в следующих жизнях, - рассказала певица в подводке к одной из своих трогательных песен.

Конечно же, порадовала Люся зрителей и хитом, принесшим ей огромную популярность, «Солнце Монако». Эта песня уже второй год подряд становится одним из главных летних танцевальных хитов.

Люся Чеботина на Summer Fest Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люся Чеботина на Summer Fest Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выступил на Summer Fest и популярный певец родом из Екатеринбурга Леша Свик. Он два раза исполнил трек «Малиновый свет», принесший ему большую популярность, а под песню «Плакала» зал зажег тысячи фонариков. Певец отметил, что ему особенно приятно выступать в родном городе.

Леша Сик на Summer Fest Фото: Алексей БУЛАТОВ

Леша Свик на Summer Fest Фото: Алексей БУЛАТОВ

Леша Свик на Summer Fest Фото: Алексей БУЛАТОВ

Леша Свик на Summer Fest Фото: Алексей БУЛАТОВ

Затем зрители смогли зажечь под ремиксы известных треков в исполнении Filatov & Karas. Они также порадовали любителей потацевать фитами с «Мумий тролль» «Amore Море, Goodbye» и GAYAZOV$ BROTHER$ «Пошла жара».

Filatov & Karas на Summer Fest Фото: Алексей БУЛАТОВ

Filatov & Karas на Summer Fest Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особенно зрителям запомнился молодой исполнитель Ramil', прославившийся треком «Сияй». Певец несколько раз прерывал выступление, чтобы показать залу, как нужно прыгать и зажигать, а также просил зал улыбаться. Но в конце перед исполнением главного трека сказал несколько мудрых напутственных слов.

Ramil' на Summer Fest Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ramil' на Summer Fest Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Берегите свой внутренний огонек. Берегите себя. Мир настолько черный черствый Космос. Но запомните, в этом Космосе именно вы – звезды. А звезды сияют, - сказал в подводке к песне музыкант.

Ramil' на Summer Fest Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершился Summer Fest ярким выступлением дуэтом HammAli & Navai. Ребята очень мило общались друг с другом во время выступления и даже обнялись в перерыве между песнями. Они исполнили треки «Птичка», «Девочка-война», «Прятки» и «Пустите меня на танцпол».

HammAli & Navai на Summer Fest Фото: Алексей БУЛАТОВ

HammAli & Navai на Summer Fest Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время выступления в зал выпустили большие воздушные шары. Музыканты попросили не кидать шары на сцену, чтобы они не попали в микрофон.

- Братан, тебе 30 лет, а ты с шариками играешь, - обратился к одному из гостей HammAli.

HammAli & Navai на Summer Fest Фото: Алексей БУЛАТОВ

На втором дне фестиваля выступят главные хедлайнеры Ольга Бузова и Дима Билан, Niletto, Звонкий, Иванушки International, а также GAYAZOV$ BROTHER$, Alex & Rus, Иракли и RASA.

Порядок выступлений артистов на 7 августа можно посмотреть здесь.

Для удобства зрителей от метро «Ботаническая» до «Екатеринбург-Экспо» ходят бесплатные автобусы. Расписание можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.

Summer Fest 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Summer Fest 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Summer Fest 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Summer Fest 2022 в Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА

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