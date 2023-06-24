Недавно родившая Катя IOWA в рваном комбинезоне поразила публику откровенными танцами

Екатерина Иванчикова зажгла на масштабном фестивале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова меньше трех месяцев назад родила сына, а уже отжигает на концертах. Певица приехала в Екатеринбург, чтобы выступить на масштабном летнем фестивале «Ночь музыки» и собрала несколько десятков тысяч зрителей.

Певица заразила зрителей энергией от своих танцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сцену автор хитов «Улыбайся», «Маршрутка» и «Одно и то же» вышла в весьма эпатажном и сексуальном образе. На ней был ярко-красный облегающий комбинезон с черными рваными веревками сверху и черные ботфорты.

В своих движениях певица не стеснялась. Она дала жару и завела толпу откровенными танцами.

Катя IOWA вышла на сцену в сексуальном образе Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Фигурка у нее что надо. А ведь недавно ребенка родила, - доносились разговоры из толпы зрителей.

Вскоре о рождении ребенка Катя IOWA заговорила и сама. Напомним, певица родила сына Льва 31 марта. Отцом ребенка стал ее муж – гитарист группы Леонид Терещенко.

Екатерина с Леонидом и маленьким сыном Львом. Фото: соцсети

- Столько всего произошло у нас, - обратилась к зрителям во время приветствия певица. - Если быстро, мы родили человека. Я теперь считаю часы пакетиками с молоком. Ты оставляешь их дома и понимаешь, через сколько тебе нужно вернуться. Вот мне нужно вернуться через шесть пакетиков.

IOWA собрала на Плотинке в Екатеринбурге несколько тысяч зрителей

Катя IOWA уточнила, что когда она и Леонид на гастролях, с сыном помогают няня и бабушка.

Екатерина Иванчикова также отметила, что она встала в 03:00, чтобы прилететь в Екатеринбург и выступить на фестивале. Однако, как оказалось, даже это не способно утомить исполнительницу.

Иванчикова спела хиты и новые композиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я стою сейчас здесь и кайфую от вашей анергии, от того, что занимаюсь любимым делом. Только, радуясь тому, что вы делаете, вы можете оставить какой-то след. Поэтому кайфуйте от жизни, - поделилась певица.

Напомним, Екатерина Иванчикова и Леонид Терещенко в 2012 году.

Певица уже выступала на «Ночи музыки» в Екатеринбурге в 2021 году. Тогда она до слез растрогала зрителей световым шоу.

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