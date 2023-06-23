Владимир Пресняков и Наталья Подольская сбежали от детей на отдыхе в Испании

Супруги вместе уже 18 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья Подольская и Владимир Пресняков наслаждаются шикарным отдыхом в Испании. Сначала певица отправилась туда вместе с сыновьями Артемием и Иваном, а затем к семье присоединился исполнитель хита «Зурбаган».

В первые дни отдыха Подольская рассказывала о трудностях отдыха с детьми.

Наталья Подольская с сыновьями Артемием и Иванов. Фото: соцсети

- А вам тоже приходила в голову идея погулять с детьми по старому городу с самокатами, где все в мощеной плитке и ступенях. Иван забрался на руки и смотрел все достопримечательности в полном комфорте. Моя поясница со мной попрощалась. Можно было бы их не брать, но так хочется, чтобы они болтались рядом, - рассказала исполнительница.

Однако, когда в Испанию прилетел и Пресняков, супруги не отказать себе в удовольствии уединиться.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сбежали от детей, чтобы сходить на свидание. Фото: соцсети

- У мамы с папой сегодня свидание! А вы устраиваете вечера без детей? – обратилась к подписчикам Наталья.

Певица надела шелковый топ и короткие белые шорты. Супруги отправились в дорогой ресторан и провели вечер с шикарным видом на берегу моря.

Из отпуска Наталья делится жаркими снимки в купальнике. Фото: соцсети

В начале июня Наталья Подольская поделилась трогательными архивными фото из роддома. Исполнительница показал, как выглядел ее новорожденный первенец.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже 18 лет. Исполнители полюбили друг друга в 2005 году, а спустя пять лет поженились. Старший сын у супругов появился в день годовщины свадьбы – 5 июня 2015 года. Младший сын родился 22 октября 2020 года.

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