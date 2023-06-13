«Это бесценно!»: 72-летний фанат растрогал Кипелова подарком на рок-фестивале в Екатеринбурге

Валерия Кипелова приятно обрадовал подарок Владимира Глазова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимиру Глазову 72 года, но солидный возраст не мешает ему разъезжать по рок-фестивалям и активно проживать старость. После выхода на пенсию мужчина начал рисовать портреты любимых музыкантов и дарить им их на концертах.

Владимир Глазов протягивал портрет вверх, пока его не заметили организаторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы передать портрет экс-солисту «Арии» Валерию Кипелову, пенсионер специально приехал из Нижнего Тагила на фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбург. Владимир купил билет в фан-зону за 6500 тысяч рублей и во время выступления артиста пробрался через толпу в первый ряд.

Валерий Кипелов выступил на рок-фестивале «Кардиограмма» в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина протягивал картину вверх, пока его не заметили организаторы и пообещали передать подарок Валерию. Тогда сам Владимир стремительно скрылся из виду, уйдя обратно в толпу.

На обратной стороне его работы красовалась трогательная надпись: «Привет, уважаемый Валерий! Спасибо за композиции: «Я свободен», «Непокоренный», «Косово поле», «Землянка»! Отлично объединили симфонический оркестр с металлическим звучанием рока! Здравия Вам! С уважением Владимир Владимирович Глазов. 11.06.2023».

поклонник оставил трогательное послание исполнителю хита «Я свободен» Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

«КП-Екатеринбург» нашла мужчину в социальных сетях и выяснила, что рисовать он начал 13 лет назад – после того, как вышел на пенсию.

- Хотелось как-то по-другому свою жизнь организовать. Не в саду же торчать! - заявил нам Владимир Глазов. - Я рисую для души, обычно тех знаменитостей, которые мне нравятся и к которым я имею возможность приехать на концерт. Меня вдохновляют эти артисты, поэтому хочется их как-то отблагодарить за творчество.

Владимир Глазов рисует портреты и дарит из знаменитостям. Фото: соцсети

Владимир уже дарил портреты Филиппу Киркорову, Григорию Лепсу, Сергею Шнурову , Александру Новикову и другим исполнителям. Но больше всего пенсионеру нравится рок-музыка.

- Я фанатею от The Beatles! А Крису Норману из «Smokie» даже удалось подарить портрет. Они приезжали к нам в ККТ «Космос». Охранна тогда меня за задницу держала – сильно контролировала. Зато теперь они меня уже знают и ко мне не придираются, - смеется Владимир.

Валерий Кипелов был тронут подарком 72-летнего поклонника Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП-Екатеринбург» связалась с менеджером Валерия Кипелова, чтобы убедиться, что он получил подарок.

- Конечно, нам все передали. Валерию было очень приятно. Любовь и преданность поклонников бесценна, - передает слова артиста его менеджер. - Позже попробуем записать Владимиру видеоответ. Но пока Валерий на даче, а у него кнопочный телефон.

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