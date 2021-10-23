Известная певица спела все свои самые главные хиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль Ural Music Night 2021 завершился концертом известной группы IOWA. На акции «Светает» солистка группы Екатерина Иванчикова показала световое шоу, которым очень удивила и растрогала поклонников.

Катя IOWA сделала сюрприз гостям фестиваля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время выступления Катя IOWA исполнила все свои самые главные песни, такие как «Улыбайся», «Маршрутка», «Мама». Все эти хиты вместе с ней очень громко пели и зрители концерта.

Екатерина Иванчикова завела толпу своими танцами и ярким стилем Фото: Алексей БУЛАТОВ

На концерте солистка группы поразила гостей фестиваля не только своим ярким и выражительным образом, необичным стилем в танцах и пластике, но и неожиданным сюрпризом. Во время исполнения лирической песни «Одно и то же» певица надела перчатки с мозаикой из маленьких стеклышек, как на диско-шаре. А когда свет от прожекторов попадал ей на руки, то отражался в виде множества лучей, рисуя в воздухе необычные и очень красивые фигуры.

Певица растрогала фанатов во время песни «Одно и то же» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Спасибо вам за то, что вы молоды душой и телом. Не бойтесь ничего, поднимайте свои сердца высоко-высоко над головой и говорите: «я горю, я свечусь, у меня есть сила, я ничего не боюсь, я притягиваю своих людей», - обратилась с трогательным посланием к своим поклонникам Катя IOWA.

Певица продолжала умилять зрителей, выступая со своим мужем Леонидом Терещенко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напоминаем,что на Уральской ночи музыки в 2021 году также выступили и другие известные и начинающие исполнители. Среди хедлайнеров фестиваля также были Клава Кока, группа «Каста», Вадим Самойлов и «ЛСП». Всего на Ural Music Night 2021 выступило около 2,5 тысяч артистов.

Знаменитые хиты «Маршрутка» и «Улыбайся» пели все зрители Фото: Алексей БУЛАТОВ

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