«Не оставит равнодушным»: SHAMAN помог слабослышащему артисту исполнить гимн России на языке жестов

SHAMAN помог поклоннику реализовать идею с патриотическим клипом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автор хитов «Встанем» и «Я русский» SHAMAN (Ярослав Дронов) поддержал уральского артиста, который перевел гимн России на язык жестов. 20-летний житель Нижнего Тагила Иван Комков плохо слышит с детства, но это не мешает ему выступать с концертами.

Ваня исполняет хиты своего кумира – SHAMAN и другие патриотические композиции для тех, кто не может их услышать. Любимого артиста парень покорил еще прошлой зимой, когда во время личной встречи научил петь «Я русский» на языке жестов.

Теперь же Иван - желанный гость на концертах Ярослава Дронова, а сам артист помогает ему в реализации творческих идей. Во время последней встречи в Екатеринбурге Ваня поделился, что хочет ко Дню России снять клип, в котором переведет на язык жестов гимн страны в исполнении SHAMAN. Ярослав с удовольствием поддержал идею и предоставил Ване фонограмму композиции. 12 июня SHAMAN опубликовал готовое видео в своем telegram-канале.

Ваня исполняет хиты SHAMAN и патриотические композиции для тех, кто не может их услышать. Фото: предоставил Иван Комков

- Родные, в России проживает более 13 000 000 людей с нарушениями слуха, свыше 1 000 000 из них — дети. Специально для них юный артист Иван Комков ко Дню России исполнил гимн нашей страны, - подписал клип Ярослав.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» SHAMAN поделился, что видит в Иване огромный потенциал.

- Своим примером Иван доказывает, что у творчества не существует границ. В нашу первую встречу он показал, как по-новому можно исполнить песню «Я русский» на жестовом языке. Иван поет мимикой, движениями рук и тела, и делает это очень эмоционально и выразительно. Никого не оставляет равнодушным! - поделился с «КП-Екатеринбург» Ярослав Дронов.

Сам Ваня признается, что выбрал для клипа голос Ярослава, так как артист является для него символом патриотизма и любви к своей Родине.

Ярослав поддерживает Ивана во многих творческих начинаниях Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Хочу, чтобы наша молодежь верила в себя, в свою страну и ее возможности и вместе с ней становилась крепче духом! Я восхищаюсь очень мощным текстом и музыкой нашего Гимна. Он восхваляет нашу Россию, наш великий народ, благословляет россиян на победы на трудовом фронте, в спорте, в жизни, а теперь и наших бойцов на подвиги в спецоперации за нашу великую державу, - рассказывает Ваня.

Для съемок клипа молодой человек выбирал живописные локации Черноисточинска, где сейчас живет. Создать клип юному артисту помогли Уральское инклюзивное сообщество «Ген Гуманизма» и правительство Свердловской области.

Кадр из клипа Ивана Комкова

Напомним, еще полгода назад Иван и мечтать не мог о встрече с любимым артистом, но 10 декабря, когда Ваня пришел на концерт SHAMAN в Нижнем Тагиле, Ярослав сам пригласил его за кулисы.

Приезжая на гастроли в Екатеринбург и другие города, Ярослав нередко общается с фанатами. «КП-Екатеринбург» уже рассказывала о том, как SHAMAN исполнил мечту незрячей пианистки.

Последний раз SHAMAN выступал в Екатеринбурге на День Победы. В интервью перед концертом Ярослав Дронов рассказал о семейных традициях на 9 Мая, отношениях с девятилетней дочкой и о том, что считает своим главным достижением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спел «Я русский» на языке жестов: уральский фанат покорил сердце SHAMAN. SHAMAN встретился со слабослышащим фанатом на Урале и вернул ему деньги за билет на концерт (подробнее)

«Есть только один критерий»: SHAMAN назвал требования к девушкам для своего нового клипа. Артиста SHAMAN атаковали 10 000 девушек, мечтающих попасть в его новый клип (подробнее)

SHAMAN исполнил мечту 17-летней незрячей пианистки из Екатеринбурга. Артист встретился с поклонницей перед концертом (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Гарик Харламов с Азаматом Мусагалиевым бросили перчатку Урганту и Воле и запустили собственное шоу в ВК (подробнее)