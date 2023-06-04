«Еле стоял на ногах»: выступление солиста группы «Три Дня Дождя» в Екатеринбурге обернулось скандалом

Солист несколько раз падал на сцене Фото: читатель «КП»

Концерт группы «Три Дня Дождя» в Екатеринбурге 4 июня обернулся скандалом. Солист Глеб Викторов вышел на сцену летней площадки «ТелеКлуба» в неадекватном состоянии. По словам зрителей, артист был пьяным, шатался и еле произносил слова, а затем и вовсе упал на сцене. Видео с выступления, записанные очевидцами моментально разлетелись по местным пабликам и соцсетям.

Коллеги по сцене помогали солисту подняться Фото: читатель «КП»

- В начале концерта он вышел и был адекватным, пел сам. Потом ему становилось все хуже и хуже. Видимо, выпил до концерта, а потом его развезло. На сцене у него стоял стакан, из него он сделал пару глотков только в самом начале, больше на сцене не пил. Через пару песен Глеб уже еле стоял на ногах, несколько раз ронял микрофон, а потом упал и пел лежа, его поднимали и пытались привести в чувства гитаристы и охранники, после этого он пел сидя, - рассказала читательница «КП-Екатеринбург» Злата, побывавшая на концерте.

По ее словам, в середине концерта Глеба Викторова вывели со сцены, после чего организаторы объявили зрителям, что группа даст еще один концерт.

- Точную дату не сообщили. Сказали, будет 22 или 24 июня, и все билеты будут действительны, - добавляет Злата.

Билеты на этот концерт обошлись фанатам в 2500 рублей в фан-зону, и 1800 рублей на танцпол.

Музыкант периодически ложился на сцену Фото: читатель «КП»