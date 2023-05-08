Отсутствие осадков и сильный ветер добавляют работы спасателям и добровольцам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают бушевать лесные пожары. Возгорания охватили регион несколько суток назад, и с каждым днем их площадь стремительно растет. Ситуацию осложняет погода: отсутствие осадков и сильный ветер добавляют работы спасателям и добровольцам.

По данным регионального МЧС, сейчас в регионе действуют 67 природных пожаров, 20 очагов удалось локализовать, еще два – полностью ликвидировать, это точки в поселке Исеть под Верхней Пышмой и деревня Нагибина в Пышминском ГО. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

По данным регионального МЧС, сейчас в регионе действуют 67 природных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Группировка сил и средств от РСЧС, задействованная на тушение всех пожаров составляет 4125 человек и 658 единиц техники, из них от МЧС России 691 человека и 149 единиц техники, - заявили в ведомстве.

Также в тушении помогает авиация: за день совершено 114 сбросов общим объемом более 480 тонн воды.

ЗА ИНФОРМАЦИЮ О ПОДЖИГАТЕЛЯХ ОБЕЩАЮТ ВЫПЛАТЫ

Накануне появилась информация о том, что часть возгораний в области появились из-за поджогов, из-за чего губернатор Евгений Куйвашев намерен вычислять злоумышленников всеми возможными способами. Так, глава региона предложил назначить вознаграждение до 100 тысяч рублей за информацию о тех, кто умышленно жжет леса. Также он собирается поощрять волонтеров, которые помогают пожарным.

За информацию о поджигателях хотят назначить до 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также пожароопасная обстановка затронула и Екатеринбург. Здесь не зафиксировано природных возгораний, однако местным жителям ради профилактики полностью запретили посещать лес и лесопарковые зоны.

Кроме того продолжаются мероприятия по эвакуации населения подальше от опасных зон: такие меры накануне затронули пансионат «Опека» под Дегтярском и больницу в Тугулыме, в общей сложности оттуда вывезли 83 человека.

Часть возгораний в области появились из-за умышленных поджогов Фото: Алексей БУЛАТОВ

С ПОЖАРАМИ РАССЧИТЫВАЮТ СПРАВИТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ

Глава Рослесхоза Иван Советников, который накануне прилетел в Свердловскую область, предположил, в течение какого времени удастся справиться со всеми очагами лесных пожаров в регионе.

- Сегодня я работаю в Свердловской области, на улице солнечно, сухо, нет осадков - это осложняет лесопожарную обстановку. Но необходимо отметить, что в целом ситуация стабилизируется, - заявил чиновник в своем Telegram-канале.

Глава Рослесхоза рассчитывает, что пожары ликвидируют в течение трех дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того последствия возгораний сняли из космоса, накануне «Роскосмос» опубликовал снимок, на котором с высоты запечатлены природные пожары. На кадре видно, как дым окутал несколько крупных районов региона.

Пожары в Свердловской области сняли из Космоса. Фото: пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" Фото: Алексей БУЛАТОВ

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