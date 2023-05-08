Локализовать удалось 16 пожаров на площади 1584 гектара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область продолжает бороться со страшными природными пожарами, которые охватили регион несколько дней назад. По данным на 8 мая 2023 года огонь охватил больше 54 тысяч гектаров леса на 64 очагах.

Из них локализовано 16 пожаров на площади 1584 га. Самый крупный локализованный – в Горноуральском ГО на площади 700 га.

Причиной нескольких пожаров в регионе стали поджоги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сложнее всего обстановка в Верхней Пышме: там огонь распространился на площади 6,7 тысяч гектаров, пока что он не локализован.

Под Асбестом площадь трех пожаров составялет 6 500 га. Огонь отходит от поселка Красноармейский, но угроза сохраняется.

В Реже на два пожара приходится 6 260 га территории. Возгорания также не локализованы в Невьянске, Байкаловском и Ирбитском районах, Тугулыме, Талице, Березовском, Сухом Логу и других.

В тушении пожаров принимают участие 4807 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тушении пожаров принимают участие 4807 человек, а также несколько тысяч волонтеров.

- Привлечены два борта Ми-8 от Министерства обороны РФ, три борта от МЧС России, в том числе вертолет МИ-8, самолеты БЕ-200 и самолет ИЛ-76. Всего из-за угрозы за последние два дня эвакуирован 1241 человек, - уточняют в департаменте информационной политики.

При этом в 16 муниципалитетах введен режим ЧС. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

За два дня было эвакуировано больше тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Режим действует в Сосьвинском, Асбестовском, Тугулымском, Белоярском, Режевском, Талицком, Пышминском и Артемовском городских округах, в Ирбитском и Махневском муниципальных образованиях, в Карпинске, Дегтярске и Ревде, а также в поселках Зеленый Дол, Солнечный и Лубяной Березовского городского округа, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ведомстве.

Напомним, что причиной мощных пожаров в Свердловской области, которые вспыхнули накануне, 6 мая, стали поджоги. Яркие огни были замечены в Егоршинском, Березовском и Тугулымском лесничестве. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пожарным помогают и добровольцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

О лесных пожарах высказался и губернатор Свердловской области, который в последние дни посещает терриитории с наиболее напряженной обстановкой.

- В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая, сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 метров в секунду! К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами, их слишком много, - заявил Евгений Куйвашев.

Города окутывает смог от лесных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

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