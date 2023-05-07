На борьбу с огнем выходят сотни волонтеров из населенных пунктов области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной мощных пожаров в Свердловской области, которые вспыхнули накануне, 6 мая, стали поджоги. Яркие огни были замечены в Егоршинском, Березовском и Тугулымском лесничестве. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Подвозить воду в гущу леса помогают авто с хорошей проходимостью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в регионе, по состоянию на 6 мая, было зафиксировано 53 лесных пожара. Из них – 15 локализованы. Режим ЧС был введен в нескольких населенных пунктах, среди них – Ревда, Асбестовский район, а также Режевской городской округ. В Асбесте из-за пожара были обесточены насосные станции. Из-за этого были проблемы с питьевой водой.

Жители поселка Первомайский были вынуждены временно эвакуироваться из-за пожаров на складе с порохом. В последствии, Авиалесохрана сообщила, что огонь на промплощадке перекинулся не из лесного массива на здание. Как зафиксировали камеры, пламя шло от складов, площадью 960 квадратных метров.

Жители Красноармейского под Асбестом объединились, чтобы отстоять поселок. Огонь тушили студенты и просто неравнодушные уральцы. Рядом с поселковым магазином расположились пункты сбора и раздачи гуманитарной помощи. На борьбу с пожаром молодые люди вышли вооружившись лопатами и бутылками-«пятилитровками» с водой. Борьбу с огнем они ведут до глубокой ночи.

В леса вместе со специалистами ушли отряды добровольцев. Волонтеры тушили очаги с помощью специальных рюкзаков. Воду на тушение пожаров подвозят в массив даже на бетономешалках. Волонтеры вооружаются канистрами и флягами, которые они несут к полыхающему лесу.

Службы МЧС, полицейские и власти бросили все силы на спасение уральцев и их имущества от огня.

- На самом деле невероятно самоотверженная борьба идёт не с лесными пожарами, а с лесными поджогами. Все вкалывают, люди по трое суток без сна. Уральская Авиабаза, Лесничества, Минприроды, Министерство общественной безопасности, МЧС, муниципалитеты, - уточнил источник «КП-Екатеринбург» в свердловском правительстве.

От едкого дыма постоянно слезятся глаза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно документам от Минприроды, в лесах были зафиксированы факты возможного поджога. Так, днем 5 мая, начальник Егоршинского участка заметил вспышки яркого света рядом с линией электропередачи. «Со звуковым эффектом «как от взрыва», после чего на месте вспышки возникло возгорание.

Сильное задымление существенно мешает и не позволяет увидеть, как распространяется пламя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером на этой же линии электропередачи на расстоянии 20 километров друг от друга одновременно зафиксированы возгорания», - сообщается в документе о возможных поджогах.

Вооружившись ведрами и бутылками с водой добровольцы идут к очагам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также вспышки фиксировались лесничими в районе озера Шитовское. Минприроды Свердловской области обратились с заявлением в прокуратуру и полицию региона.

Воду подвозят даже на бетономешалке Фото: Алексей БУЛАТОВ

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