В Ревде объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Отряды добровольцев проходят предварительный инструктаж Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде из-за лесных пожаров был введен режим ЧС. Постановление, 7 мая, подписала глава Ревды Татьяна Клепикова. Об этом сообщает администрация города в социальных сетях.

На борьбу со стихией привлечены силы Ревдинского городского звена. В Ревде сформированы отряды добровольцев на ликвидацию пожара в населенных пунктах Козыриха и Динамитка.

В лесу продолжает полыхать трава и деревья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее режим ЧС власти ввели в Асбестовском районе и Режевском городском округе. Также его объявили в населенных пунктах Верхнепышминского городского округа - Ольховке, Верхотурке, Первомайке.

Ситуация с тушением лесных пожаров на контроле у сотрудников МЧС и авиаотряда. В ликвидации задействовано свыше 2,4 тысяч человек. На помощь спасателям приходят добровольческие отряды из уральских городов.

Из-за пожаров сотрудники МЧС, полицейские и чиновники провели временную эвакуацию жителей. Покинуть населенные пункты было предложено жителям под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским, Верхней Пышмой и Режевским ГО. Также проходила эвакуация жителей Первомайского, где загорелись склады с порохом. Прокуратура контролирует обеспечение жителей водой и пищей в пунктах временного содержания.

Покинуть населенные пункты было предложено жителям под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским, Верхней Пышмой и Режевским ГО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор области Евгений Куйвашев экстренно проводил заседание оперативного штаба в Асбесте. Он распорядился восстановить подачу воды жителям, которая была прекращена из-за аварии на насосных станциях после пожаров. В регионе работают

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса: страшные пожары в Свердловской области тушат тысячи человек. В Свердловской области действует 53 крупных пожара. (Подробнее)

Страшные пожары в Свердловской области: полная хронология 6 мая 2023. Рассказываем, как Средний Урал борется с огнем. (Подробнее)

«Воют сирены по всему городу»: в Свердловской области из-за пожара на складе с порохом эвакуируют поселок. В Реже из-за пожара на складе с порохом ввели режим ЧС. (Подробнее)