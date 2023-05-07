В Ревде объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Отряды добровольцев проходят предварительный инструктаж
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ревде из-за лесных пожаров был введен режим ЧС. Постановление, 7 мая, подписала глава Ревды Татьяна Клепикова. Об этом сообщает администрация города в социальных сетях.
На борьбу со стихией привлечены силы Ревдинского городского звена. В Ревде сформированы отряды добровольцев на ликвидацию пожара в населенных пунктах Козыриха и Динамитка.
В лесу продолжает полыхать трава и деревья
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ранее режим ЧС власти ввели в Асбестовском районе и Режевском городском округе. Также его объявили в населенных пунктах Верхнепышминского городского округа - Ольховке, Верхотурке, Первомайке.
Ситуация с тушением лесных пожаров на контроле у сотрудников МЧС и авиаотряда. В ликвидации задействовано свыше 2,4 тысяч человек. На помощь спасателям приходят добровольческие отряды из уральских городов.
Из-за пожаров сотрудники МЧС, полицейские и чиновники провели временную эвакуацию жителей. Покинуть населенные пункты было предложено жителям под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским, Верхней Пышмой и Режевским ГО. Также проходила эвакуация жителей Первомайского, где загорелись склады с порохом. Прокуратура контролирует обеспечение жителей водой и пищей в пунктах временного содержания.
Покинуть населенные пункты было предложено жителям под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским, Верхней Пышмой и Режевским ГО.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор области Евгений Куйвашев экстренно проводил заседание оперативного штаба в Асбесте. Он распорядился восстановить подачу воды жителям, которая была прекращена из-за аварии на насосных станциях после пожаров. В регионе работают
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