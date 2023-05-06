Фото: предоставлено Иваном Русиновым

В Свердловской области сразу в нескольких муниципалитетах пожарные и добровольцами борются с пожарами. А ведь еще недавно вся страна следила за судьбой поселка Сосьва, который едва не исчез с карты России после пожара на лесопилке.

В эти минуты около 50 человек тушат возгорание в поселке Первомайский под Режом, где загорелся склад с порохом. Прокуратура взяла на контроль возгорания в Асбесте, Березовском и Ревде. Известно, что в нескольких округах была объявлена эвакуация. Авиалесохрана направила на Средний Урал два вертолета. Они прилетели в Свердловскую область из Красноярска.

В Екатеринбурге было ликвидировано возгорание травы на окраине Академического района. Также стало известно о ландшафтном пожаре вблизи озера Шарташ.

- Весь дым шел со стороны Березовского. Работали вместе со специалистами лесничества и МЧС. Сначала мы были одни, зафиксировали и сообщили в службы. Мы за руку никого не поймали. Но считаем, что это был спланированный поджог. Зона нашей работы была порядка двух километров. Огонь был на площади от 10 до 20 гектаров, - пояснил руководитель лесной дружины Иван Русинов.

Кроме этого ГИБДД пришлось перекрывать часть Серовского тракта, а также полностью закрыть дорогу к поселку Ольховка. Все из-за приближающихся к трассам пожаров.

В Буланаше также был замечен дым, прокуратура организовала проверку.

- На данный момент пожар распространился на земли лесного фонда Артемовского городского округа на территории Егоршинского лесничества, Буланашского участкового лесничества. Причины пожара и общая площадь возгорания устанавливаются, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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