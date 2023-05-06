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Происшествия6 мая 2023 7:35

«Считаем, что это был спланированный поджог»: доброволец рассказал о ликвидации пожара на Шарташе

Задымление до сих пор видно со стороны Березовского
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
5 мая в тушении пожара принимали участие добровольцы, сотрудники лесничества и МЧС Фото: предоставлено Игорем Русиновым

5 мая в тушении пожара принимали участие добровольцы, сотрудники лесничества и МЧС Фото: предоставлено Игорем Русиновым

На Шарташе добровольцы лесной дружины приняли участие в ликвидации ландшафтного пожара. Как рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель добровольцев Иван Русинов, тушение огня продолжалось до позднего вечера.

- Весь дым шел со стороны Березовского. Работали вместе со специалистами лесничества и МЧС. Сначала мы были одни, зафиксировали и сообщили в службы. Мы за руку никого не поймали. Но считаем, что это был спланированный поджог. Зона нашей работы была порядка двух километров. Огонь был на площади от 10 до 20 гектаров, - пояснил Иван Русинов.

Дым от пожара был виден со стороны Березовского Фото: предоставлено Игорем Русиновым

Дым от пожара был виден со стороны Березовского Фото: предоставлено Игорем Русиновым

В свердловском главке МЧС отметили, что сейчас борьба с возгоранием продолжается. Но пока лишь силами лесничества.

- От МЧС России на окарауливание СНТ «Строитель 1» выставлен пожарный пост в количестве 1 единицы техники и 6 человек, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: предоставлено Игорем Русиновым

Фото: предоставлено Игорем Русиновым

Сейчас в регионе более тысячи специалистов ведут борьбу с природным пожарами. По данным правительства, уже ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 550 гектаров. Еще 9 очагов возгорания удалось локализовать.

- В тушении огня задействовано более 250 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили и малые лесопатрульные комплексы, - сообщили в департаменте информационной политики.

С 5 мая в лесах Среднего Урала действует режим ЧС. В конце апреля огонь едва полностью не уничтожил поселок Сосьва. В результате пожара было уничтожено более ста домов.

Накануне пожарные ликвидировали возгорание в промзоне на Елизавете. А в Академическом сгорели два балкона многоэтажки.

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