В Свердловской области действуют десятки лесных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесах регионального характера Свердловской области ввели режим ЧС из-за многочисленных лесных пожаров, часть из которых представляет опасность для населенных пунктов. Об этом заявил представитель департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий.

- С 5 мая режим чрезвычайно ситуации в лесах регионального характера введен в Свердловской области, - заявил Куплевацкий.

Большая часть лесных пожаров в Уральском федеральном округе действует по состоянию на 5 мая именно на территории Свердловской области, где зафиксировано 23 возгорания на общей площади в 2,3 га. Такую информацию сообщают в пресс-службе федеральной Авиалесохраны. С огнем ведут борьбу 936 человек, а также 207 единиц спецтехники.

В конце апреля огонь уничтожил сотни строений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Документ о введении режима ЧС в региональных лесах Свердловской области подписал 4 мая исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Сергей Чемезов. Документ вступил в силу с 5 мая 2023 года.

Также, напомним, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, по которому запрещено разводить открытый огонь и даже жарить шашлыки.

Отметим, что в конце апреля 2023 года страшные пожары, уничтожившие сотни строений, произошли в Сосьве, таежном, Карпинске, Прогрессе, Неустроева. Возбуждено три уголовных дела.

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