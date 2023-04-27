«Треть поселка сгорела дотла»: что происходит в Сосьве, где пожар уничтожил жилье 600 человек

На въезде поселок Сосьва напоминает город-призрак Фото: Алексей БУЛАТОВ

На въезде поселок Сосьва напоминает город-призрак: черные выгоревшие поля, клубы дыма, справа - бывшее здание ЛИУ-23, от него остались лишь две кирпичные стены, ворота и колючая проволока, слева - железные каркасы брошенных машин, груды метала, кирпичей и пепла от древесины. 25 апреля крупный пожар в уральском поселке уничтожил 92 дома и унес жизни двоих людей.

БЕЗ ДОМОВ ОСТАЛИСЬ 600 ЧЕЛОВЕК

По словам местных жителей, дотла сгорела треть поселка. На контрасте с пепелищами стоят нетронутые пламенем дома.

Огонь уничтожил десятки домов и оставил без крыши над головой 600 человек

- Огонь перешел с территории в начале поселка, где стоят пилорамы. Люди разное говорят. Кто-то – что там взорвалась частная заправка, кто-то – что это из-за отходов, которые сжигают на одной из пилорам. Ветер гнал огонь в правую сторону. Горящие части дома подбрасывало и перекидывало на другие участки, так они загорались по цепочке, - рассказывает местный житель.

27 апреля, на третий день после пожара, Сосьве продолжают работать пожарные, они тушат тлеющие поля и пепелища от сгоревших зданий. Сотрудники «Россетей» восстанавливают электричество.

Люди на пепелище ищут уцелевшие вещи Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улицах пустынно и тихо. Зато в местном Доме культуры не протолкнуться. Здесь открыт центр сбора гуманитарной помощи для погорельцев. Он работает ежедневно с 08:00 до 00:00.

Без жилья, по информации департамента информационной политики Свердловской области, остались больше 600 человек.

Местные жители предполагают, что пожар начался с пилорамы Фото: Алексей БУЛАТОВ

К зданию Дому культуры каждые полчаса подъезжают машины, к ним тут же подбегают волонтеры, разбирают вещи первой необходимости и делят на категории: еда, медикаменты, одеяла, подушки, одежда и даже кухонная утварь.

- Я живу на улице Пушкина. Когда я вышла со двора, от огня шел такой жар, что казалось, одежда загорится на теле. Было очень страшно. Мы с мужем не могли своими силами потушить огонь, пришлось оставить дом. От него, к сожалению, ничего не осталось. Разместились в квартире у сына. Здесь взяли кое-какие вещи, чайник. Пока, честно говоря, все в растерянности. Это большое горе для всех. Большое спасибо всем, кто помогает, - рассказала Ольга, местная жительница, обратившаяся в пункт временного размещения.

Погорельцам отправляют гуманитарную помощь со всего региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Доме культуры пострадавшие от пожара также могут заполнить заявление на получение компенсации от правительства области. Там дежурят представители Министерства социальной политики.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НАС В БЕДЕ НЕ БРОСИЛИ

Многие жители пытались потушить огонь своими силами, кто-то не спал, до ночи отстаивая свое имущество. Те, у кого это не получилось, до сих пор приходят на пепелище в надежде найти уцелевшие вещи.

К местному ДК привозят вещи первой необходимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 апреля в поселок прибыли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков. Они провели встречу с пострадавшими от пожара жителями.

- Евгений Куйвашев поставил задачу – восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. - В ближайшее время в Сосьве по решению губернатора начнется строительство 60-квартирного дома для погорельцев. В поселке также развернется строительство индивидуальных модульных жилых домов.

От ЛИУ-23 остались лишь две кирпичные стены, ворота и колючая проволока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также погорельцам помогут деньгами. Из резервного фонда правительства Свердловской области на это будет выделено больше 95 миллионов рублей. Помимо этого все пострадавшие получат временное жилье, лекарства, одежду и продукты.

- Мы до сих пор не пришли в себя от случившегося. Сами представьте, люди без всего остались. Сегодня нам пообещали, что построят дом на 60 квартир и еще жилые дома. После этого стало немного спокойнее. Мы видим, что нам помогают. В сборе помощи вон сколько людей поучаствовало. Главное, чтобы нас с нашей бедой не бросили и жилье действительно предоставили. А пока первое время у родных поживем, - делится местная жительница Светлана.

Пожарным удалось справиться полностью с огнем только к вечеру 27 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для всех погорельцев региональные власти 26 апреля запустили горячие линии. Кстати, полностью справиться с огнем в поселке пожарным удалось только к вечеру 27 апреля.

При этом следственный комитет задержал двух человек, которые могут быть причастны к этому ЧП. Так, под подозрение попали 29-летний мужчина, осуществляющий управленческие функции на местной пилораме, а также 40-летний сотрудник местной администрации, отвечающий за пожарную безопасность.