Под Асбестом ввели режим ЧС в лесах из-за природных пожаров

В границах города бушуют два крупных пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Асбестом ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за природных пожаров. Огонь охватил территории в районе Черного озера у границы Березовского ГО, а также около линии электропередач за поселком Красноармейский.

- В связи с возникновением в административных границах Асбестовского городского округа двух крупных лесных пожаров постановлением главы Асбестовского ГО от 04.05.2023 № 30-ПГ в лесах муниципального характера» введен режим чрезвычайной ситуации, - уточнили в пресс-службе администрации городского округа.

Из-за дыма, затянувшего небо над городом, даже не видно солнца. Фото: паблик "Инцидент. Асбест"

В местных пабликах жители Асбеста жалуются на запах гари, а также на то, что из-за дыма, затянувшего небо над городом, даже не видно солнца.

Ранее стало известно, что жителям Нижнего Тагила запретили ходить в лес. Информация об этом содержится в постановлении первого заместителя главы города Вячеслава Горячкина. Также во время особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, растительности, разведение костров, а также проведение пожароопасных работ.

Кроме того, в «Оленьих ручьях» 4 мая локализовали пожар, который, предположительно, возник из-за туристов. В природном парке сгорело 20 гектаров леса.