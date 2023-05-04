В «Оленьих ручьях» локализовали пожар, возникший из-за туристов

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В «Оленьих ручьях» 4 мая локализовали пожар, который, предположительно, возник из-за туристов. В природном парке сгорело 20 гектаров леса.

- Благодаря усилиям сотрудников уральской авиабазы и МЧС, инспекторской службы парка, лесников удалось остановить огонь, - говорит директор природного парка «Оленьи ручьи» Николай Калинкин. - Мы выясняем причины пожара и постараемся найти виновников. Надеюсь, это были не умышленные действия, а небрежность.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

По данным департамента информполитики Свердловской области, всего за прошедшие сутки ликвидировано 15 природных пожаров на площади более 200 гектаров. Отмечается, что причиной большинства лесных пожаров остается человеческий фактор.

Борьбу с огнем в лесах ведут специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов, МЧС, арендаторы лесных участков - всего более 580 человек. Задействовано более ста единиц спецтехники.

Напомним, на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru