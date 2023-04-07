В Свердловской области с 15 апреля вводится противопожарный режим

Пожары могут возникнуть из-за беспечности отдыхающих уральцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор региона Евгений Куйвашев утвердил введение особого противопожарного режима на территории Свердловской области. Действовать он начинает с 15 апреля 2023 года. Власти опасаются теплой и сухой погоды, которая укрепилась на Среднем Урале.

С какого числа действует противопожарный режим в Свердловской области

15 апреля 2023 года. Когда противопожарный режим в Свердловской области отменят, будет ясно по тому, какая обстановка будет складываться в регионе летом.

Что нельзя делать во время противопожарного режима в Свердловской области в 2023 году

Разводить костры и использоваться открытый огонь на землях населённых пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения

Сжигать мусор на таких землях

Сжигать сухую траву на таких землях

Разбивать туристические стоянки на ночлег тургруппы вне специально отведенных групп

Проводить любые пожароопасные работы

Сжигать мусор на своем садовом или дачном участке

Сжигать траву на своем садовом или дачном участке

Разводить костры на своем садовом или дачном участке

Пользоваться мобильными мангалами на своем садовом или дачном участке

Что можно делать в противопожарный режим в Свердловской области в 2023 году

Пользоваться стационарными мангалами или печами, сконструированных с соблюдением требований пожарной безопасности на своем садовом или дачном участке. Важно, что капитальная печь должна быть удалена от здания не менее чем на пять метров, а в радиусе двух метров от неё не должны находиться горючие материалы, в том числе трава и кустарники.