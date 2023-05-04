В лес запрещено ходить из-за противопожарного режима
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителям Нижнего Тагила запретили ходить в лес. Информация об этом содержится в постановлении первого заместителя главы города Вячеслава Горячкина.
- В период действия особого противопожарного режима на территории муниципального образования город Нижний Тагил запретить посещение гражданами лесов, кроме лиц, осуществляющих работы по их охране, защите и воспроизводству лесов, - сообщается в документе.
Также во время особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, растительности, разведение костров, а также проведение пожароопасных работ.
Отметим, что до 6 мая на юге Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность, а 6 мая местами - чрезвычайная пожарная опасность.
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