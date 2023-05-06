На Среднем Урале ликвидировали 16 лесных пожаров

Для профилактики возникновения лесных пожаров в Свердловской области до 10 мая приостановлен сезон весенней охоты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области более тысячи специалистов ведут борьбу с природным пожарами. По данным правительства, уже ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 550 гектаров. Еще 9 очагов возгорания удалось локализовать.

- В тушении огня задействовано более 250 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили и малые лесопатрульные комплексы, - сообщили в департаменте информационной политики.

Напомним, что в лесах Свердловской области действует режим ЧС. В конце апреля огонь едва полностью не уничтожил поселок Сосьва. В результате пожара было уничтожено более ста домов.

Накануне пожарные ликвидировали возгорание в промзоне на Елизавете. А в Академическом сгорели два балкона многоэтажки.

ВАЖНО

Министерство природных ресурсов и экологии призывает уральцев строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Во время действия особого противопожарного режима не допускается:

- cжигание мусора, сухой травы, соломы, порубочных и пожнивных остатков;

- проведение пожароопасных работ, а также запуски фейерверков;

- разведение костров и использование мобильных мангалов даже на территории собственного дачного или садового участка. Исключением является только использование стационарных мангалов или печей, выполненных с соблюдением требований пожарной безопасности.

Для профилактики возникновения лесных пожаров в Свердловской области до 10 мая приостановлен сезон весенней охоты, с 6 мая запрещено посещение ряда природных и лесных парков, заказников.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей.

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