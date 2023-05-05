Площадь пожара за два часа выросла в два раза
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Площадь пожара на складах на Елизавете в Екатеринбурге увеличилась в два раза и сейчас составляет 4 000 квадратных метров. Сейчас огонь перекинулся на растительность. Есть опасность, что пожар «зацепит» гаражный кооператив.
Огонь перекинулся на растительность
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Огнеборцы принимают все меры для недопущения перехода огня на гаражный кооператив. Работы осложняет высокая пожарная загрузка зданий, ветреная погода, - рассказывают в пресс-служба МЧС по Свердловской области.
Огонь локализовали в 16:30
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сейчас на месте тушения пожара работают 77 спасатель и 21 единица спецтехники.
Потом началась проливка сгоревших конструкций
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 16:30 спасатели смогли локализовать огонь на площади в 4000 квадратных метров.
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