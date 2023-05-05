Площадь пожара за два часа выросла в два раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадь пожара на складах на Елизавете в Екатеринбурге увеличилась в два раза и сейчас составляет 4 000 квадратных метров. Сейчас огонь перекинулся на растительность. Есть опасность, что пожар «зацепит» гаражный кооператив.

Огонь перекинулся на растительность Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Огнеборцы принимают все меры для недопущения перехода огня на гаражный кооператив. Работы осложняет высокая пожарная загрузка зданий, ветреная погода, - рассказывают в пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Огонь локализовали в 16:30 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на месте тушения пожара работают 77 спасатель и 21 единица спецтехники.

Потом началась проливка сгоревших конструкций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 16:30 спасатели смогли локализовать огонь на площади в 4000 квадратных метров.

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