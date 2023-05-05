В Екатеринбурге крупный пожар: на Елизавете огонь из-за пластикового мусора перекинулся на склады

Огонь перекинулся на склады. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге, днем 5 мая, произошел пожар на улице Базальтовой. Очевидцы заметили сильное задымление и почувствовали запах гари. Как сообщали в пресс-службе МЧС, причиной стал воспламенившийся пластиковый мусор на промплощадке. Изначально, площадь пожара составляла около 150 квадратных метров.

Однако, как пояснили пожарные, пламя перекинулось на два складских помещения.

Площадь пожара уже 2000 "квадратов". Фото: МЧС России

- По оперативной информации, площадь пожара на улице Базальтовой составляет 2000 квадратных метров. Огнем охвачены складские помещения. Идет наращивание группировки сил и средств пожарной охраны на месте происшествия, - сообщает пресс-служба областного МЧС.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, в этих складах находятся горючие жидкости, а также лежит резина. В результате пожара информации о пострадавших не поступало.

На месте работают 57 пожарных. Фото: МЧС России

Сейчас борьбу с огнем ведут 57 человек и 13 единиц техники. Работа осложняется удаленностью источников воды.

Напомним, что в Свердловской области продолжают бушевать лесные пожары.

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