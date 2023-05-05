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Происшествия5 мая 2023 10:27

Пожар на Елизавете: что известно на 5 мая 2023

Последние новости о крупном пожаре на Елизавете в Екатеринбурге
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров

Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в микрорайоне Елизавет днем, 5 мая, произошел сильный пожар. За час огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров: на улице Бальзатовой загорелся пластиковый мусор. Об этом сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург» с места ЧП.

В МЧС «КП-Екатеринбург» сообщили, что мусор из пластика загорелся на промышленной площадке, из-за чего возникло сильное задымление, после чего сильное пламя перекинулось на склады, расположенные в непосредственной близости от свалок мусора.

- Идет наращивание группировки сил и средств пожарной охраны на месте происшествия, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Сейчас ситуация осложняется тем, что на сладах, охваченных огнем, есть легковоспламеняющиеся жидкости, а также резина, поэтому существует вероятность взрыва. На данный момент никто из людей не пострадал.

Отметим, что в Свердловской области продолжают бушевать лесные пожары, сейчас лес горит в 23 точках.

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