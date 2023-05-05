Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в микрорайоне Елизавет днем, 5 мая, произошел сильный пожар. За час огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров: на улице Бальзатовой загорелся пластиковый мусор. Об этом сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург» с места ЧП.
В МЧС «КП-Екатеринбург» сообщили, что мусор из пластика загорелся на промышленной площадке, из-за чего возникло сильное задымление, после чего сильное пламя перекинулось на склады, расположенные в непосредственной близости от свалок мусора.
- Идет наращивание группировки сил и средств пожарной охраны на месте происшествия, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Сейчас ситуация осложняется тем, что на сладах, охваченных огнем, есть легковоспламеняющиеся жидкости, а также резина, поэтому существует вероятность взрыва. На данный момент никто из людей не пострадал.
Отметим, что в Свердловской области продолжают бушевать лесные пожары, сейчас лес горит в 23 точках.
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