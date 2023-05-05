Огонь распространился на территории в 2 тысячи квадратных метров. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Появилось видео масштабного пожара в микрорайоне Елизавет в Екатеринбурге. Здесь днем, 5 мая, сначала вспыхнула свалка пластикового мусора на промышленной площадке, после чего огонь перекинулся на склады с легковоспламеняющейся жидкостью и пластиком.

Площадь пожара увеличилась в два раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

На видео, снятое корреспондентом «КП-Екатеринбург» видно, как борьбу с огнем ведут десятки пожарных и несколько десятки расчетов.

Десятки огнеборцев работают на месте ЧП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дым от пожара в промышленной зоне по улице Бальзатовой видно из других районов Екатеринбурга. Пока информации о пострадавших нет. Людей близко к месту ЧП не подпускают.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

На место пожара на Елизавете в Екатеринбурге продолжают прибывать пожарные расчеты, так как пока огонь локализовать не удается.

Огонь перекинулся на растительность Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Идет наращивание группировки сил и средств пожарной охраны на месте происшествия, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Пока потушить пожар не удается Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Борьбу с огнем ведут 57 огнеборцев и 13 единиц спецтехники. Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников. Для тушения на самых опасных боевых участках огнеборцы применяют пожарный щит и специальные теплоотражающие костюмы, - рассказали "КП-Екатеринбург" в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь разошелся по промзоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 16:50 огнеборцы смогли локализовать огонь на площади в 4000 тысячи квадратных метров.

Жилых строений в этом месте нет Фото: Алексей БУЛАТОВ