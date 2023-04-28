«Плохо наказывали»: владелец пилорамы в Сосьве сделал первое заявление о причинах пожара, уничтожившего 114 домов

Натиг Мамедов впервые прокомментировал масштабный пожар в Сосьве, пришедший с пилорамы Фото: Алексей БУЛАТОВ

После жуткого пожара в Сосьве Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по статьям 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек», 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», 293 УК РФ «Халатность». Напомним, пожар начался 25 апреля. За полтора суток пламя уничтожило 116 строений, из них 114 – жилые дома. В пожаре погибли пожилые мужчина и женщина. По данным МЧС, площадь пожара составила 9000 квадратных метров.

За считанные часы в Сосьве сгорело 116 строений Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 апреля Следственный комитет задержал двух человек, которые могут быть причастны к ЧП. Один из них сотрудник местной администрации, отвечающий за пожарную безопасность. Второй – управляющий местной пилорамой 29-летний Газанфар Мамедов. Его отец и владелец пилорамы Натиг Мамедов несколько дней отказывался общаться со СМИ, но в день задержания сына рассказал «КП-Екатеринбург» свою версию событий.

ВЕРСИЯ: ОГОНЬ ПРИШЕЛ С ПИЛОРАМЫ

Из-за пожара свои дома потеряли почти 600 жителей Сосьвы. По версии местных жителей – огонь пришел со стороны пилорамы.

- Люди давно жалуются на работников пилорамы, что они сжигают свои отходы прямо на месте. Из-за этого уже были пожары, только не такие крупные, - говорят местные жители.

Жители Сосьвы постоянно жалуются на то, что сотрудники пилорамы сжигают отходы на открытой местности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эту же версию отрабатывают в следственном комитете и полиции.

- По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила, - сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

61-летний Натиг Мамедов около 16 лет владел пилорамой Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАДЕРЖАЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ

Сгоревшая пилорама 16 лет принадлежала 61-летнему Натигу Мамедову. Но, по словам семьи Натига, управляли производством по доверенности его сын Газанфар и дочь Самила (она работала на предприятии бухгалтером). Когда начался пожар, самого Натига в Сосьве не оказалось. Появилась информация, что мужчина бросился в бега. Позднее его дочь Самила заявила «КП-Екатеринбург», что отец вынужден был покинуть поселок на несколько часов из-за астмы.

26 апреля Натиг Мамедов явился в отделение полиции в Сосьве для дачи показаний. В полиции семья Мамедова провела почти весь день, а наутро 27 апреля Следственный комитет задержал сына Натига 29-летнего Газанфара Мамедова. Также под подозрение попал 40-летний сотрудник местной администрации, отвечающий за пожарную безопасность.

Предприятие Натига Мамедова сгорело полностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом владелец пилорамы Натиг Мамедов утверждает, что вина за случившееся лежит на директоре соседней пилорамы.

- Огонь пришел из леса, где на отрытой территории сотрудники соседней пилорамы, принадлежащей ИП Дитковскому, постоянно сжигают опилки и горбыль (обрезь с бревен. - Прим. Ред.). У нас есть договора с котельной села Кошай для утилизации отходов, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Натиг Мамедов. - Каждый год этот пожар повторяется. Я сам лично звоню пожарным, администрации, в полицию. Но, видимо, плохо их (сотрудников второй пилорамы, - Прим. Ред.) наказывали. Надо было дать один раз внушительный штраф, принять меры, и население бы не страдало каждый год, и этой катастрофы бы тоже не было.

«ПОЖАР ТУШИЛИ ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЕМ»

По словам Натига Мамедова, в день пожара он находился на пилораме.

- 25 апреля я приехал на работу около 11:00. До обеда сидел в офисе в своем кабинете. А когда вышел на улицу, увидел, как рабочие носят ведра с водой и тушат пожар на нашей территории. Дочка (Самила Мамедова, - Прим. Ред.) звонила пожарным в 13:20, ей ответили, что уже знают о возгорании. На нашу территорию они так и не приехали. На пилораме пожар тушили всем предприятием. У нас сгорело имущество на 150 миллионов: офисы и контора, пилорама и все оборудование, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Натиг Мамедов.

Натиг Мамедов утверждает, что пожар начался из-за сотрудников соседней пилорамы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Связаться с владельцем второй пилорамы пока не удалось. «КП-Екатеринбург» готова предоставить ему слово.

- В настоящее время с подозреваемыми проводятся необходимые следственные мероприятия. Продолжается также проведение комплекса других следственных действий, осуществляемых сотрудниками территориального следственного отдела, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Для погорельцев в Сосьве в Доме культуры открыт центр сбора гуманитарной помощи. Здесь с 8:00 до 00:00 погорельцы могут взять все самое необходимое: теплые одеяла, подушки, одежду, продукты и питания и медикаменты.

Пожар уничтожил 114 жилых домов и унес жизни пожилых мужчины и женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также работает горячая линия для оказания помощи погорельцам.

В Сосьве продолжает круглосуточную работу передвижной пункт территориального ОВД по приему обращений граждан, в том числе по вопросам бесплатного восстановления паспортов, водительских удостоверений и ПТС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Треть поселка сгорела дотла»: что происходит в Сосьве, где пожар уничтожил жилье 600 человек. Поселок Сосьва восстанавливают после жуткого пожара (подробнее)

«Машины приезжают каждые полчаса»: гуманитарная помощь для погорельцев в Сосьве идет со всей России. Гуманитарную помощь погорельцам в Сосьве собирают жители со всей России (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru