Информация о пожаре поступила в 20:27 Фото: соцсети

В Свердловской области ликвидируют крупный пожар на складе с порохом. Сейчас пожарные борются с огнем в поселке Первомайский. По данным МЧС, пострадавших нет. Сообщение о ЧП поступило в 20:27 по местном времени. К ликвидации пожара привлекается порядка 50 человек и 14 единиц техники.

- По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате перехода лесного пожара произошло возгорание складских помещений. Площадь пожара устанавливается. По предварительной информации пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее в департаменте информационной политики региона заявляли об эвакуации в нескольких населенных пунктах. Речь идет о селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Покинуть территорию также предложено уральцам под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским.

Пожар вблизи поселка Ольхова Фото: читатель «КП»

Известно, что Авиалесохрана направила на Средний Урал два вертолета. В Екатеринбурге пожарные боролись с огнем на окраине Академического и вблизи озера Шарташ. Сейчас в регионе более тысячи специалистов ведут борьбу с природным пожарами. По данным правительства, уже ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 550 гектаров. Еще 9 очагов возгорания удалось локализовать.

- В тушении огня задействовано более 250 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили и малые лесопатрульные комплексы, - сообщили в департаменте информационной политики.

С 5 мая в лесах Среднего Урала действует режим ЧС. В конце апреля огонь едва полностью не уничтожил поселок Сосьва. В результате пожара было уничтожено более ста домов.

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