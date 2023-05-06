Автомобилистов просят выбирать пути объезда

Сотрудники ГИБДД перекрыли трассу Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов из-за пожаров. Дорогу закрыли со 120 по 135 километр.

- Автоинспекторы направляют автомобилистов по имеющимся путям объезда: через Нижний Тагил, либо Южный подъезд к Нижнему Тагилу, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее прокуратура объявила о проведении проверки в связи с возгоранием лесополосы в Березовском. Также надзорное ведомство разбирается с пожаром в Ревде. Там огонь подошел к жилым домам.

- На место происшествия в целях координации деятельности правоохранительных и надзорных органов выехал прокурор Ревды Григорий Чесноков, - отметили в прокуратуре Свердловской области.

Известно, что авиалесохрана направила на Средний Урал два вертолета из Красноярска.