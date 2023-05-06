Прокуратура Ревды проводит проверку в связи с возгоранием в лесном массиве на территории городского округа Ревда и городского округа Дегтярск Фото: прокуратура Свердловской области
В Ревде мощный пожар подобрался к жилым домам. Как рассказали читатели «КП-Екатеринбург», пожар начался в районе реки Кислянка между Дегтярском и Ревдой.
- Около 13:30 заметила темное облако. По словам местных жителей, сейчас ветер гонит огонь в район совхоза и дома отдыха «Бережок». Сейчас в местных чатах пишут, что объявлена эвакуация. Сейчас дым идет в сторону Академического в Екатеринбурге, - рассказала читательница.
В правительстве Свердловской области заявили, что в связи с ухудшением пожароопасной обстановки проводится эвакуация людей в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой.
Фото: прокуратура Свердловской области
Покинуть территорию ряда садоводческих товариществ предложено уральцам под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским.
По данным областного главка МЧС, в тушении возгораний задействованы авиационные суда, в том числе вертолет МИ-8 МЧС России. Также принято решение о привлечении для тушения природных пожаров самолета-амфибии Бе-200 ЧС.
- Запаха гари сильного нет. Над городом нависло облако дыма. Его хорошо видно из разных районов. Но есть ощущение, что уже горят сады, расположенные на выезде из города. В городе собирают добровольцев, чтобы тушить пожары, - рассказал «КП-Екатеринбург» житель Дегтярска.
Напомним, что началась эвакуация поселков под Верхней Пышмой. В Березовском добровольцев собирают на борьбу с огнем, известно об эвакуации двух населенных пунктов.
- По предварительной информации, сегодня, 6 мая 2023 года около 10 часов в городском округе Ревда на территории Билимбаевского лесничества в лесном массиве недалеко от реки Кислинка произошло возгорание. Причины пожара и общая площадь возгорания устанавливаются, - добавили в прокуратуре.
Отметим, что надзорное ведомство выяснит, почему начался пожар в Ревде и Дегтярске.
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