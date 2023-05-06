Под Березовским объявили эвакуацию двух поселков из-за пожаров

Для эвакуации людей организовали автобусы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области объявили эвакуацию поселков Островное и Зеленый Дол, расположенных вблизи Березовского. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Писцов.

- В Островном и Зеленом Доле объявлена эвакуация населения в связи с угрозой населенным пунктам. Один автобус уже выехал с эвакуируемыми из Островного в направлении загородного лагеря Зарница. Второй стоит пустой - люди не хотят покидать свои дома. Едем в Островной, - сообщил Евгений Писцов.

Ранее глава Березовского обращался к уральцам за помощью в тушении пожаров.

По данным свердловского правительства, в регионе ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 550 гектаров. Еще 9 очагов возгорания удалось локализовать.

- В тушении огня задействовано более 250 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили и малые лесопатрульные комплексы, - сообщили в департаменте информационной политики.

Напомним, что в лесах Свердловской области действует режим ЧС. В конце апреля огонь едва полностью не уничтожил поселок Сосьва. В результате пожара было уничтожено более ста домов.

Накануне пожарные ликвидировали возгорание в промзоне на Елизавете в Еатеринбурге. А в Академическом районе сгорели два балкона многоэтажки. Задымление также замечено у озера Шарташ, где с 5 мая борются с ландшафтным пожаром.