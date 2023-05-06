Мэр Березовского обратился к жителям за помощью в связи с пожарами

Помощь нужна в Лосином, Сарапулке, Ключевске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Березовского Евгений Писцов обратился к жителям за помощью в связи с пожарами. В городе объявили сбор волонтеров.

- Ситуация складывается неблагоприятным образом: количество очагов увеличивается, сильный ветер способствует распространению огня. Важно не допустить угрозы населенным пунктам и остановить огонь на дальних подступах. Техникой выполняется дополнительная опашка. Нужно усиление волонтерами, - написал Евгений Писцов в своем telegram-канале.

Сбор волонтеров намечен 6 мая на 14:00 в учебном классе ЕДДС по адресу: Березовский, улица Гагарина, 1.

Требования к волонтерам:

Возраст от 18 лет, наличие личного или в группе автотранспорта, чтобы добраться до места, рабочая одежда, обувь на жесткой подошве, сотовый телефон. Администрация города обеспечивает горячим питанием.

Напомним, что сейчас в Свердловской области более тысячи специалистов ведут борьбу с природным пожарами. По данным правительства, уже ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 550 гектаров. Еще 9 очагов возгорания удалось локализовать.

- В тушении огня задействовано более 250 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили и малые лесопатрульные комплексы, - сообщили в департаменте информационной политики.

С 5 мая в лесах Среднего Урала действует режим ЧС. В конце апреля огонь едва полностью не уничтожил поселок Сосьва. В результате пожара было уничтожено более ста домов.

Накануне пожарные ликвидировали возгорание в промзоне на Елизавете. А в Академическом сгорели два балкона многоэтажки.

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