Евгений Куйвашев срочно выехал в Асбест из-за крупных пожаров

Евгений Куйвашев поручил направить в Асбест дополнительные силы для борьбы с пожарами и контроля проблемы с водоснабжением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал в Асбест, где сложилась серьезная ситуация с лесными пожарами.

- Глава региона будет координировать работу на месте и проверит, как выполняются его поручения. В том числе - по обеспечению жителей водой, - сообщили в департаменте информационной политики.

В поселке Красноармейский горят леса Фото: Евгений СТОЯНОВ

Напомним, в Асбестовском районе с 6 мая горят леса и поселок Красноармейский. Огонь повредил линию электропередачи, которая напитывает местную насосную станцию. Это привело к отключению водоснабжения. Сейчас по городу курсируют водовозы

- Сегодня в городе удушающий смог. Воды все еще нет. Люди ходят с бутылками. За водой идут в магазины и к водовозкам, - рассказывают «КП-Екатеринбург» жители Асбеста.

На помощь пожарным в борьбе с огнем пришли волонтеры Фото: Евгений СТОЯНОВ

Евгений Куйвашев ранее поручил направить в Асбест дополнительные силы.

- Сейчас напряжение подано, резервуары наполняются водой, для этого потребуется от 8 до 10 часов. После этого вода в домах жителей должна появиться. Графики стационарных дежурств водовозов будут публикуются в местных соцсетях и СМИ, - добавили в департаменте информационной политики.

Огонь повредил насосную станцию в Асбесте, из-за этого жители остались без воды Фото: Евгений СТОЯНОВ

На данный момент в Свердловской области всего зарегистрировано 53 пожара. гнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. 15 пожаров удалось локализовать. Еще восемь пожаров на площади 759 гектаров ликвидированы.

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